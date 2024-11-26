26 ноября 2024, 02:56

Более 1700 школьников в Мытищах напишут итоговое сочинение 4 декабря

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Экзаменационная кампания для 1741 выпускника 11-х классов из городского округа Мытищи стартует 4 декабря с написания итогового сочинения. В муниципалитете откроют порядка 15 экзаменационных пунктов.

Для того, чтобы получить доступ к сдаче единого государственного экзамена, одиннадцатиклассник должен успешно написать итоговое сочинение. Темы традиционно поделят на три блока, можно выбрать любую из предложенных по интересам: «Духовно-нравственные ориентиры человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека», «природа и культура в жизни человека». Объем работы должен быть не менее 250 знаков, а тему необходимо раскрыть максимально полно.

Отметим, те школьники, которые не справятся с сочинением, получат «незачет» или не смогут присутствовать на экзамене, должны будут сдать его 5 февраля или 9 апреля 2025 года.

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ЕГЭ Мытищи Школьники Экзамены
26 ноября 2024, 03:24
Занятия по йоге для беременных женщин проведут в истринском Дедовске
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Беременные женщины смогут посетить занятия по йоге в школе будущих родителей в Дедовске городского округа Истра. Тренировку проведет инструктор-методист адаптивной физической культуры, специалист по оздоровительной гимнастике.

Особое внимание на занятиях уделят мышцам спины. Длительность одной тренировки составит более часа. Занятия стартуют в зале лечебной физкультуры в 11:00. Принять участие в тренировках могут женщины с беременностью сроком от 14 до 42 недель. С собой необходимо взять спортивную одежду, легкий перекус, воду и носки.

Также в этот день в 16:00 пройдут занятия по йоге для начинающих. Участников ждут дыхательные практики, разминка, силовые упражнения с профессиональным инструктором по хатка-йоге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что поддержку будущих мам признали одной из лучшей в стране.

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Беременность Истра
25 ноября 2024, 21:56
Студенты-кондитеры в Серпухове создали необычные подарки ко Дню матери
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В преддверии Дня матери студенты Губернского колледжа в Серпухове, обучающиеся по специальности «Поварское и кондитерское дело» и профессии «Повар, кондитер», проявили творческий подход и мастерство, подготовив для мам оригинальные подарки. Те, кто проходит дополнительное обучение по направлению «Роспись пряников», создали изысканные букеты из расписных пряников ручной работы, а также пряничные домики — символы уюта и семейного тепла.

Также студенты, осваивающие искусство «Карвинга по овощам и фруктам», продемонстрировали свои навыки, представив изящную композицию под названием «Семья». Эти удивительные работы стали настоящим украшением праздника и подарили мамам множество улыбок и радости.

Творческий подход студентов Губернского колледжа стал прекрасным примером того, как можно выразить любовь и заботу к самым дорогим людям в нашей жизни.

В России День матери ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2024 году он приходится на 24 ноября. Это особенный день, когда семьи собираются вместе, чтобы выразить свою любовь и благодарность мамам, подарив им тепло, внимание и небольшие приятные сюрпризы.

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Праздники Серпухов Студенты
25 ноября 2024, 21:50
Олимпиадный интенсив по биологии для старшеклассников прошел в Пущине
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В минувшие выходные завершился Олимпиадный интенсив для старшеклассников, посвященный подготовке к практическому туру по биологии. Особенность курса заключалась в использовании современных лабораторий «БиоТех-Пущино», а также ресурсов Института биологического приборостроения и Музея экологии и краеведения.

Организаторы предложили участникам насыщенную двухдневную программу, в центре которой были практические занятия.

В рамках интенсива ребята осваивали микробиологические методы работы, изучали строение черепов и зубов животных, а также знакомились с отпечатками древних отложений. В лабораториях «БиоТех-Пущино» школьники изучали спектрофотометрические методы в биохимии и классификацию тканей растений - знания, которые пригодятся им на олимпиадах.

Интенсив стал примером успешного сотрудничества образовательных, научных и культурных учреждений, объединивших свои ресурсы для подготовки будущих участников интеллектуальных соревнований. В программе приняли участие не только школьники из Пущино, но и ребята из Дзержинского и Жуковского.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Серпухов
25 ноября 2024, 21:24
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 25 ноября достигли 5 баллов
Медиасток.рф
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Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 25 ноября фиксируются на уровне пяти баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, сложнее всего проехать в сторону Московской области. Водители стоят в пробках на Ленинградском, Ярославском, Носовихинском, Дмитровском, Щелковском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Пробки Дороги Водители

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