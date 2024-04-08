Более 170 ям на дорогах отремонтировали в Лобне в апреле

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Ремонтные работы провели на ключевых улицах города, включая улицу Калинина, Дружбы, Горка, Киово-Спасская, Катюшки, Спортивная, Лейтенанта Бойко, Парковая и Авиационная.

На текущей неделе в планах ремонт дорожного полотна на улицах Мирная, Зеленая, Гагарина, Советская и Коммунистическая. Помимо этого, запланировано обновление асфальтового покрытия во дворах по адресам: улица Ленина, 2, 5, 23, улица Крупской, 22/24, улица Юбилейная, 8, улица Чехова, 2а, 7а.

Администрация Лобни попросила жителей проявить понимание к временным неудобствам и откликаться на просьбы управляющих компаний о своевременном перемещении транспортных средств в дни проведения ремонтных работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе существует огромный запрос на ремонт дорог.

Все работы ведут с учетом обращений жителей.

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