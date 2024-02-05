Более 170 компаний стали резидентами индустриальных парков Подмосковья в 2023 году

«Сегодня резидентами индустриальных парков Подмосковья являются уже более 1,5 тысячи компаний, из них 174 были привлечены в регион в прошлом году. Они вложат в реализацию своих проектов 50 миллиардов рублей», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По ее словам, на предприятиях создадут более 12 тысяч рабочих мест для жителей Подмосковья. Напомним, подобрать площадку для реализации проекта в индустриальных парках Подмосковья можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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