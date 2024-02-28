Более 170 человек переедут из аварийного жилья в новый дом на Октябрьской улице в Пушкино

На данный момент на объекте завершили фасадные работы, на финишной прямой отделочные работы в квартирах и общедомовых помещениях. Также ведется благоустройство прилегающей территории.

Отмечается, что общая расселяемая площадь аварийного жилого фонда составит почти три тысячи квадратных метров. Напомним, в Пушкино стартовала программа переселения из аварийного жилья, в рамках которой ключи от новых квартир получат более 1,2 тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте домов в 2024 году. Он подчеркнул, что свыше четырех тысяч объектов обновят и реконструируют до конца года.

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