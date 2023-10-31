Более 17 тысяч работников задействовали в уборке снега в Подмосковье с 27 октября

«После первого снегопада мы подвели не только итоги по количеству, но и по качеству: есть те, у кого ненормативные показатели по выходу техники. С ними мы провели разъяснительную работу», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова.

В ГУСТ напомнили, что в регионе за качеством зимней уборки помогают следить камеры системы «Безопасный регион» и машины с нейросетевыми камерами. Это позволяет сократить время на поиск замечаний и быстро передавать их в работу.

В некоторых городах Московской области еще раз проверят готовность коммунальной техники к зиме. Это произойдет во время очередной репетиции, рассказал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами.