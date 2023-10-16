Более 17 тысяч подростков временно трудоустроили в Подмосковье за 9 месяцев
Центр занятости населения Подмосковья временно трудоустроил более 17 тысяч жителей в возрасте от 14 до 18 лет с начала года. О промежуточных итогах программы рассказали в Мособлдуме.
«За девять месяцев 2023 года в Московской области трудоустроили 17 тысяч 465 подростков. Средняя заработная плата для них составила 18,2 тысячи рублей. Дополнительно к этому из бюджета региона выделяли материальную поддержку - 2 250 рублей в месяц», - рассказал депутат Мособлдумы Андрей Голубев.
Чаще всего подростки трудились подсобными рабочими, помощниками коммунальных служб, озеленителями. Количество квот, выделенных для приема на работу несовершеннолетних, за первое полугодие составило 6 689 мест.
Несовершеннолетние могут искать временную работу самостоятельно - на сайте «Работа России» и других популярных сервисах. В Мособлдуме напомнили правила приема подростков.
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