Более 17 тысяч подростков временно трудоустроили в Подмосковье за 9 месяцев

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«За девять месяцев 2023 года в Московской области трудоустроили 17 тысяч 465 подростков. Средняя заработная плата для них составила 18,2 тысячи рублей. Дополнительно к этому из бюджета региона выделяли материальную поддержку - 2 250 рублей в месяц», - рассказал депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

Чаще всего подростки трудились подсобными рабочими, помощниками коммунальных служб, озеленителями. Количество квот, выделенных для приема на работу несовершеннолетних, за первое полугодие составило 6 689 мест.

Несовершеннолетние могут искать временную работу самостоятельно - на сайте «Работа России» и других популярных сервисах. В Мособлдуме напомнили правила приема подростков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал ключевые задачи региона на ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности.

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