Более 17 тысяч дворников и 1,6 тысячи машин вывели на уборку снега в Подмосковье

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«Сегодня работают 17 137 сотрудников коммунальных служб, на помощь им выехали 1 632 машины уборочной техники. Также не забываем про противогололедную обработку - тут задействовано 200 единиц осыпающей техники», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

Очищать дворы, парковки и подъезды к контейнерным площадкам помогают 831 трактор. Снег собирают и вывозят 345 погрузчиков и 84 самосвала.

Ежедневно сотрудники ГУСТ отслеживают эффективность использования коммунальной техники в каждом городском округе. К ведомстве подчеркнули, что к уборке необходимо привлекать весь арсенал: так процесс пойдет интенсивнее и быстрее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».