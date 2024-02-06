Более 17 тысяч человек задействовали в уборке дорог в Подмосковье после снегопада

В Подмосковье пришел очередной циклон, который продлится до четверга. Основное внимание в регионе уделяют уборке снега у выходных групп, тротуаров, проездов, а также обработке противогололедными материалами.

«Все задания сотрудникам коммунальных организаций были выданы заблаговременно, сейчас инспекторы следят за качеством выполнения работ и проводят проверки по адресам, где имеются замечания. Дополнительный контроль за состоянием объектов осуществляют также через камеры „Безопасный регион“», ― сообщила руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

Жителей Подмосковья предупреждают о возможном ухудшении видимости во время метели. Пешеходам и водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах, а также учитывать погодные условия и планировать свои поездки в соответствии с прогнозами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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