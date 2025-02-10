Более 17 тысяч человек посетили праздник «Спорт для всех» в парках Подмосковья

Для посетителей парков провели зарядки, эстафеты, турниры по зимним видам спорта и другие активности.

Например, в Центральном парке Реутова прошли семейная зарядка с чемпионом России по легкой атлетике Константином Зуевым, турнир по волейболу, командный биатлон и мастер-класс по фигурному катанию.

Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске провел зарядку с мастером спорта по легкой атлетике Ириной Саловой и инструктором Светланой Кошелевой, а также организовал выставку об истории зимних видов спорта. Здесь же прошел открытый семейный турнир по аэрохоккею и кинопоказы.

В парке «Набережная имени Менделеева» в Дубне отметили пятилетие клуба «Моржи Дубны» традиционным заплывом. Гостям предложили попробовать свои силы в эстафетах ГТО, зимнем ориентировании, а также принять участие в интерактивной программе с ростовыми куклами для детей.