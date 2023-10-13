Более 17 километров региональных дорог отремонтировали в Балашихе

13 октября 2023, 23:53
Минтранс Подмосковья
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Ремонт асфальтобетонного покрытия на шести участках региональных дорог общей длиной более 17 километров провели в Балашихе. Эти работы были выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает Минтранс Подмосковья.

Благодаря голосованию жителей на портале «Добродел», дорога на улице Кооперативной в поселке Пуршево была приведена в нормативное состояние. На Носовихинском шоссе заменили покрытие на участке от поворота на проспект Жуковского до поворота на улицу Транспортную, протяженность которого составляет почти семь километров. Также проведены работы на участке Носовихинского шоссе в деревне Черное. Это значительно улучшило комфорт передвижения для 19 тысяч автомобилистов, которые ежедневно пользуются этой дорогой.

Кроме того, в рамках нацпроекта был проведен ремонт дороги на улице Дорожной в деревне Русавкино-Романово, на улице Чернореченской в деревне Черное, а также на участке от улицы 1-й Железнодорожной до Разинского шоссе. В процессе ремонта на всех этих участках было заменено покрытие. В октябре также планируется укрепление обочин и нанесение разметки.

В данный момент проводится ремонт на участках двух муниципальных дорог, а на 16 муниципальных дорогах ремонт уже завершен.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил следить за уборкой дорог осенью и зимой в Подмосковье.

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Дороги Балашиха Нацпроекты
Обращений к жилищным инспекторам Подмосковья стало на 12% меньше за неделю
23 октября 2023, 11:16
Госжилинспекция Московской области
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Госжилинспекция Подмосковья обработала свыше 16 тысяч заявок жителей за неделю. Количество обращений уменьшилось на 12%.

По словам главы ГЖИ Ольги Фединой, за неделю ведомство отработало свыше 12,9 тысячи заявок. Заметнее всего их количество уменьшилось в Черноголовке, Электростали, Раменском, Домодедове и Лыткарине. Ни одной заявки за неделю не поступило из Восхода, Звездного Городка и Молодежного.

Чаще всего жители обращались по поводу работы отопления в квартирах и домах. Это 4,6 тысячи и 3,3 тысячи заявок. Их все взяли на особый контроль. Еще 711 обращений касались уборки подъездов.

Жители могут оставить обращения в Госжилинспекцию через портал ЕДС. Их берут в работу в течение суток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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ЖКХ
Сувенирные наборы с коломенской пастилой начнут продавать на острове Кижи
23 октября 2023, 11:14
Министерство культуры и туризма МО
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Пастильные наборы из Коломны войдут в сувенирную линейку музея-заповедника «Кижи». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Особый вид коломенской пастилы - смокву - будут продавать на острове Кижи в качестве сувениров. Десерт упакуют в коробки, оформленные в стиле царской России с изображением объекта Кижского погоста. Это объект ЮНЕСКО, который можно считать самым большим, сложным и гармоничным образцом деревянного зодчества в мире.

Директор музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова отметила, что коломенская пастила созвучна кижскому отношению к истории и жизни. К тому же это полностью натуральный продукт, созданный по настоящим старинным рецептам.

«Вкус, аромат, технология пастилы - это нематериальное наследие, сохранять которое довольно сложно. Но именно оно дает ощущение прикосновения к чему-то важному, формирует у человека любовь к месту. И для нас очень ценно, что наша „история со вкусом“ теперь будет представлена в Кижах», - говорить генеральный директор АНО «Коломенский Посад» Наталья Никитина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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Коломна Туризм
Более 2 миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года
23 октября 2023, 10:53
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Жители Подмосковья могут сделать бесплатную диагностику своего здоровья. Так, с начала года диспансеризацию и профосмотры прошли более двух миллионов человек.

По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, в результате обследований у пациентов выявили 86 тысяч различных заболеваний, о которых они не знали.

С начала года в Подмосковье благодаря диспансеризации выявили почти 1,8 тысячи случаев онкологии. Всех пациентов направили на лечение.

Диспансеризация позволяет обнаружить заболевания на ранней стадии, а также держать под контролем развитие хронических патологий. Чтобы пройти бесплатную диагностику, необходимо обратиться в свою поликлинику. Результаты исследований можно узнать как в поликлинике, так и через телемедицинскую консультацию.

Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Записаться на обследование можно также на портале «Здоровье» , по телефону 122 или через Telegram-бот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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Здравоохранение Медицина
Урок предпринимательства прошел для школьников в Солнечногорске
23 октября 2023, 10:25
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Семинар по основам предпринимательства провели в школе № 4 Солнечногорска. Учащимся рассказали о бизнес-плане и финансовой модели, а также о том, что знания — это главный капитал.

На занятии побывали ребята из старших классов. На встречу к ним пришел руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Солнечногорск Алексей Шашкин. Он рассказал о том, что включает в себя предпринимательство, что представляют собой бизнес-план и финансовая модель, как начать и успешно вести свое собственное дело.

«Основная мысль встречи заключалась в том, что главным капиталом, который никогда не сгорит и принадлежит только тебе, являются знания. Нам было важно донести этот посыл до молодых прежде, чем они начнут пробовать себя в предпринимательстве», - отметил Алексей Шашкин.

Представители местного отделения «Мой бизнес» рассказали ребятам о действующих в регионе мерах поддержки молодых предпринимателей.

Урок состоялся в рамках проекта «Предпринимательские классы», который проводится по инициативе бизнес-омбудсмена Московской области Владимира Головнева.

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Солнечногорск Школьники

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