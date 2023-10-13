Более 17 километров региональных дорог отремонтировали в Балашихе

Читайте нас в:

Благодаря голосованию жителей на портале «Добродел», дорога на улице Кооперативной в поселке Пуршево была приведена в нормативное состояние. На Носовихинском шоссе заменили покрытие на участке от поворота на проспект Жуковского до поворота на улицу Транспортную, протяженность которого составляет почти семь километров. Также проведены работы на участке Носовихинского шоссе в деревне Черное. Это значительно улучшило комфорт передвижения для 19 тысяч автомобилистов, которые ежедневно пользуются этой дорогой.

Кроме того, в рамках нацпроекта был проведен ремонт дороги на улице Дорожной в деревне Русавкино-Романово, на улице Чернореченской в деревне Черное, а также на участке от улицы 1-й Железнодорожной до Разинского шоссе. В процессе ремонта на всех этих участках было заменено покрытие. В октябре также планируется укрепление обочин и нанесение разметки.

В данный момент проводится ремонт на участках двух муниципальных дорог, а на 16 муниципальных дорогах ремонт уже завершен.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил следить за уборкой дорог осенью и зимой в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».