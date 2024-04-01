Более 160 тематических ярмарок проведут в Подмосковье в апреле

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Как рассказали в подмосковном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, более 30 ярмарок планируется посвятить Великому посту. Все желающие смогут приобрести фрукты, овощи, орехи, бобовые, а также товары для дома.

На 70 ярмарках «Товар регионов России» жители и гости Подмосковья смогут познакомится с продукцией из разных регионов страны. Производители представят мед, сухофрукты, семена, различные масла, одежду, а также сувениры и предметы интерьера от региональных ремесленников.

Также пройдут и другие тематические ярмарки, как, например, «День космонавтики», «Вербное воскресенье» и «Весна, сад, огород» и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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