Более 160 километров противопожарных полос создали в Можайске с начала года

Заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова сообщила, что в этом году был создан 161 километр минерализованных полос.

Сейчас вблизи деревни Ратчино работа ведется с использованием специальной техники. Трактор несколько раз проходит по земле, создавая широкие полосы, свободные от сухой растительности. Это особенно важно, так как поля и леса находятся достаточно близко к населенному пункту.

Главный эксперт отдела по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и антитеррористической деятельности администрации Можайского округа Александр Алешин сообщил, что ширина таких полос должна быть не менее 1,5 метра, но мы увеличиваем их до четырех метров.

Работа по созданию минерализованных полос будет продолжена и в следующем году, так как она уже показала свою эффективность в защите жителей округа от природных пожаров в пожароопасный период.

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