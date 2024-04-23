Более 160 фактов сброса мусора в неположенных местах зафиксировали в Подмосковье за неделю

Оценить уровень чистоты, поддерживаемый самими жителями, стало возможным с помощью камер «Безопасный регион». На прошлой неделе было обнаружено 161 случай незаконного сброса мусора из машин возле контейнерных площадок. В городе Чехов за неделю было выявлено 75 случаев.

По данным ГУСТ МО, было выписано 59 административных постановлений на общую сумму 650 тысяч рублей по фактам неправильного сброса мусора из автомобилей. Для оставшихся 102 владельцев транспортных средств проводится дополнительная проверка для привлечения их к административной ответственности в соответствии со статьей 8.2 КоАП РФ.

Перед наступлением майских праздников инспекторы обратились к гражданам с призывом соблюдать чистоту и выбрасывать мусор непосредственно в контейнеры, чтобы избежать скопления отходов.

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