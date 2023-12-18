18 декабря 2023, 15:13

Более 16 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с начала года

Минздрав МО
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Женщины старше 40 лет могут сами записаться на маммографию в Подмосковье. С начала года такой возможностью воспользовались более 16 тысяч пациенток.

«Всем женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографию. Исследование позволяет выявить заболевания молочной железы на самых ранних стадиях. Для удобства жительниц региона мы открыли самостоятельную запись», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

С начала года уже более 16,3 тысячи женщин прошли исследование. У тысячи из них нашли отклонения от нормы - пациенток направили на углубленную диагностику.

Записаться на маммографию самостоятельно могут женщины старше 40 лет через региональный портал госуслуг « Здоровье » или по телефону 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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Здравоохранение Минздрав Женщины Медицина
18 декабря 2023, 14:34
Более 25 тысяч человек посетили новогодний праздник в парках Подмосковья 16 декабря
Министерство культуры и туризма МО
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Праздник «Морозные традиции» прошел в парках Подмосковья 16 декабря. Его посетили свыше 25 тысяч жителей и гостей региона. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Гостей ожидала насыщенная развлекательная программа: мастер-класс по изготовлению праздничных елок, игры в хоккей, соревнования, конкурс на лучший костюм, лепка снеговика и многое другое.

Все желающие смогли посетить новогодний маркет и продегустировать шоколад ручной работы. Для гостей подготовили музыкальные анимационные программы и выступления вокальных коллективов, а также работали резиденция и почта Деда Мороза.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм
18 декабря 2023, 14:29
Новогодняя программа с Дедом Морозом прошла в музее-заповеднике «Дмитровский кремль»
Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
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Детская программа с участием Деда Мороза и Снегурочки прошла в Дмитрове. Гостями музея-заповедника «Дмитровский-кремль» также стали Чебурашка, Старуха Шапокляк, Царевна Несмеяна и другие сказочные персонажи.

Напомним, до 29 декабря в музее работает почта главного зимнего волшебника. Отправить письмо Деду Морозу можно в холле 1-го этажа здания музейно-выставочного комплекса по адресу: улица Загорская, 17. Чтобы получить ответ от волшебника, нужно написать свое имя, обратный адрес и телефон.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Напомним, до 29 декабря в музее работает почта главного зимнего волшебника. Отправить письмо Деду Морозу можно в холле 1-го этажа здания музейно-выставочного комплекса по адресу: улица Загорская, 17. Чтобы получить ответ от волшебника, нужно написать свое имя, обратный адрес и телефон.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Юные гости праздника пели и танцевали, водили хоровод, а после развлекательной программы слепили из пластилина фигурку Деда Мороза.

Дети Новый год Дмитров
18 декабря 2023, 14:27
Лукашенко объяснил важность сотрудничества Подмосковья и Белоруссии
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Сотрудничество с Московской областью очень важно для Белоруссии, поскольку позволяет работать и с другими регионами России. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в Минске. Видео с заявлением белорусского лидера опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Нам Московская область для сотрудничества в рамках России архиважна», - подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии назвал Подмосковье крупнейшим регионом России. Через Московскую область республика может работать со всей западами территориями страны - до Урала и, возможно, с Москвой, отметил Лукашенко., Белорусский лидер добавил, что в сотрудничестве с российской столицей все не так просто. Лукашенко выразил надежду, что Воробьев поможет решить и этот вопрос, если республика начнет тесно взаимодействовать с Подмосковьем.

«Не может так быть, чтобы мы могли активно работать во Владивостоке, а не работать с Москвой - это какой-то нонсенс. Я уже послу России говорил об этом, он со мной согласен, мы над этим с ним работаем», - подытожил президент Белоруссии.

Андрей Воробьев впервые приехал в Белоруссию в качестве губернатора. Во время визита глава Московской области возложил цветы к монументу Победы в Минске, почтив память советских солдат и партизан, погибших во время Великой Отечественной войны. Лукашенко выразил уверенность, что в будущем Воробьев посетит республику не только по деловым поводам.

Белоруссия Андрей Воробьев Александр Лукашенко Россия
18 декабря 2023, 14:17
Соревнования за кубок России по карате прошли в Лобне
Unsplash
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Соревнования за кубок России по карате в стиле Сито-рю прошли в Лобне в начале декабря. Сборная Московской области заняла 1-е место в общекомандном зачете.

Вклад в победу подмосковной сборной внесли спортсмены из Лобни. Команда выиграла 20 золотых, 20 серебряных и 31 бронзовую медали.

Сегодня каратисты из Лобни - одни из сильнейших в своем направлении в России. Спортсменов подготовили к соревнованиям тренеры Вениамин Гармаев, Ольга Глушкова, Иван Ларин, Павел Кувшинов, Кира Аббасова и Александр Тульский.

Ранее во дворце спорта «Лобня» прошел турнир по дзюдо , посвященный контрнаступлению советских войск в битве под Москвой.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня

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