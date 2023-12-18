Более 16 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с начала года

«Всем женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографию. Исследование позволяет выявить заболевания молочной железы на самых ранних стадиях. Для удобства жительниц региона мы открыли самостоятельную запись», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

С начала года уже более 16,3 тысячи женщин прошли исследование. У тысячи из них нашли отклонения от нормы - пациенток направили на углубленную диагностику.

Записаться на маммографию самостоятельно могут женщины старше 40 лет через региональный портал госуслуг « Здоровье » или по телефону 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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