Более 16 тысяч школьников Подмосковья сдали ЕГЭ 11 июня

В Министерстве образования Московской области сообщили, что для проведения ЕГЭ подготовили 206 пунктов.

ЕГЭ по биологии написали свыше 5,5 тысячи выпускников. За три часа 55 минут нужно было справиться с 28 заданиями. Понадобились знания об устройстве организма человека и методах биологических исследований, умения проводить эксперименты и формулировать выводы.

Более 6,9 тысячи человек сдали письменную часть ЕГЭ по английскому языку. Некоторые школьники писали экзамен на других иностранных языках.

На ЕГЭ по истории зарегистрировалось более 3,7 тысячи человек. Экзамен включал 21 задание, выполнить которые нужно было за три часа 30 минут.

Итоги экзаменов станут известны не позднее 26 июня, узнать их можно будет в своей школе, на официальном портале Рособрнадзора и в личном кабинете участника ЕГЭ.

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