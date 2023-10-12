Более 16 тысяч медиков Подмосковья воспользовались компенсацией за аренду жилья

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Выплаты могут получить представители 18 специальностей, в том числе фельдшеры и медсестры. С начала действия программы ей воспользовались более 16 тысяч человек.

«Целый комплекс мер соцподдержки доступен медработникам Подмосковья. Это программы „Социальная ипотека“, „Приведи друга“, „Земский доктор“ и другие», - прокомментировала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Наиболее востребованной компенсация аренды жилья стала у медсестер, фельдшеров скорой помощи, участковых терапевтов и акушеров-гинекологов.

Для участия в программе необходимо подать заявку на портале госуслуг. Обращение рассмотрят в течение десяти рабочих дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки врачей в Подмосковье. Так, медики уже получили по 10-15 тысяч рублей доплаты к своим основным зарплатам.

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