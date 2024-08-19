Более 16 тысяч гостей посетили фестиваль «Jazzовые сезоны» в Подмосковье

«Фестиваль отмечает десятилетие в год семьи. Это очень символично, ведь на такие мероприятия многие приходят с детьми. Мы будем продолжать поддерживать фестиваль, и уверен, что количество его посетителей будет только расти», - сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фестиваль прошел на двух сценах, где выступили известные джазмены и музыканты других направлений с джазовыми программами. Хедлайнерами проекта стыли Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Алексей Гуськов, Полина Гагарина со специальной программой, L’One (Jazz Set).

«С каждым годом наш фестиваль становится все популярнее. Мы стараемся показывать красоту Подмосковья всеми возможными способами, поскольку приезжать сюда и выступать на сцене - сплошное удовольствие», - рассказал художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.

На фестивале царила особая атмосфера, которую поддержали природный ландшафт и старинная усадьба.

«Сейчас тяжелые времена, и мы должны объединяться. Я считаю, что музыка является одним из вариантов этого объединения. Часть заработанных средств мы перечислим жителям Курской и Белгородской областей», - отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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