19 августа 2024, 15:57

Более 16 тысяч гостей посетили фестиваль «Jazzовые сезоны» в Подмосковье

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Десятый Международный фестиваль «Jazzовые сезоны» завершился в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Его посетили более 16 тысяч человек, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Фестиваль отмечает десятилетие в год семьи. Это очень символично, ведь на такие мероприятия многие приходят с детьми. Мы будем продолжать поддерживать фестиваль, и уверен, что количество его посетителей будет только расти», - сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фестиваль прошел на двух сценах, где выступили известные джазмены и музыканты других направлений с джазовыми программами. Хедлайнерами проекта стыли Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Алексей Гуськов, Полина Гагарина со специальной программой, L’One (Jazz Set).

«С каждым годом наш фестиваль становится все популярнее. Мы стараемся показывать красоту Подмосковья всеми возможными способами, поскольку приезжать сюда и выступать на сцене - сплошное удовольствие», - рассказал художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.

На фестивале царила особая атмосфера, которую поддержали природный ландшафт и старинная усадьба.

«Сейчас тяжелые времена, и мы должны объединяться. Я считаю, что музыка является одним из вариантов этого объединения. Часть заработанных средств мы перечислим жителям Курской и Белгородской областей», - отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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Туризм Музыка Фестивали Ленинский округ
19 августа 2024, 16:45
Школу в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах откроют в сентябре
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Самая большая школа в Мытищах готова встретить учеников 2 сентября. Новое учреждение откроют в ЖК «Новое Медведково».

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с депутатами, представителями управления образования и директорами школ проверила готовность самого крупного образовательного учреждения в городе. Школа в микрорайоне № 17 А, рассчитанная на 1735 учеников, полностью готова к приему детей.

Для учеников уже закупили книги и методички, которые приедут на следующей неделе. Обеспечит безопасность школьников пешеходный переход с зеброй и соответствующими дорожными знаками. Сейчас в учреждении осталось только завершить установку мебели и поста охраны.

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Школы Мытищи
19 августа 2024, 16:34
Фельдшерский пункт откроют в деревне Колычево
Мособлархитектура
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Фельдшерский здравпункт построят в деревне Колычево под Егорьевском

Как рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенков, фельдшерский пункт построят вблизи автобусной остановки Колычево-1 и улицы Садовая. В нем обустроят кабинеты фельдшера, смотровую и процедурную.

«Количество обслуживаемого населения на территории составит порядка 1190 человек. По проекту общая площадь здания составит порядка 90 квадратных метров. Его реализация запланирована на текущий год», - рассказал он.

Здание будет иметь форму квадрата, его оформят в жемчужно-белом цвете с акцентными серо-бежевыми панелями. Здание построят из железобетонных двухслойных панелей с гладкой и фактурной поверхностью. На территории проведут озеленение и обустроят парковку.

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Больницы Строительство Егорьевск
19 августа 2024, 16:25
Канцелярию к школе помогли собрать нуждающимся семьям в Воскресенске
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В Общественную приемную партии «Единая Россия» в Воскресенске обратилась мама двоих детей, один из которых является инвалидом, с просьбой о помощи в подготовке к школе. Партийцы оперативно откликнулись на просьбу и передали портфель для первоклассницы, а также набор канцелярии для обоих детей.

Руководитель общественной приемной партии Юлия Яковлева подчеркнула, что активисты всегда помогают многодетным и малоимущим семьям, а также семьям бойцов специальной военной операции в подготовке школьников к 1 Сентября.

Напомним, что принять участие в акции «Собери ребенка в школу» и принести школьные принадлежности может любой желающий до конца августа. Адрес Общественной приемной: улица Советская, 16А.

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Волонтеры Школьники Воскресенск
19 августа 2024, 16:25
Соревнования по лыжероллерному спорту прошли в Дмитрове
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Соревнования по лыжероллерному спорту в Дмитрове собрали 85 человек. Мероприятие посвятили памяти героев, погибших во время СВО.

На старте в Центре зимних видов спорта в Дмитрове вышли участники разного уровня подготовки - от любителей до профессионалов. Они представляли Дмитров, Яхрому, Павловский Посад, Сергиев Посад, Орехово–Зуево, Ивантеевку, Талдом, Электросталь, Зеленоград, Солнечногорск, Москву, Дубну, Мытищи и Красноармейск.

Церемонию награждения участников провел шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков.

В числе лучших оказались спортсмены из Дмитрова, завоевавшие восемь медалей: одну золотую, шесть серебряных и еще одну бронзовую. Так, победительницей стала Ульяна Красненкова, второе место заняли Андрей Сариков, Тимур Красненков, Алена Герасимова, Евгений Безруков, Иван Сурков, Мария Прудникова, а третьим к финишу пришел Сергей Сариков.

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Спортсмены Дмитров

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