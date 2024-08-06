Более 1500 тонн сена для скота заготовили в Истре

С полей соберут сено и подготовят для корма крупнорогатого скота. Корм должен быть качественным, от него напрямую зависят свойства молока, поставляемого Истринскими хозяйствами. В Истре производят сыры и молочной продукцию. Уже покосили 870 гектаров и заготовили более 1500 тонн сена. Однако, работы на этом не заканчивают, их продолжают до сентября.

С 2024 года большая часть полезных земель засеяна однолетними и многолетними травами, взращивают кормовые и овощебахчевые культуры, а также картофель. Такие посевы заняли более двух тысяч гектаров. Но даже весенние заморозки и летняя жара не помешают собрать хороший урожай. Работники сельской промышленности обещают полностью выполнить план на этот год.

Общие итоги посевной 2024 года подведут в октябре.

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