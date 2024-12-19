19 декабря 2024, 17:14

Более 1500 школьников побывали с экскурсиями на кабельном заводе в Подольске

Читайте нас в: Google Новости

С начала года кабельный завод «СПКБ Техно» в Подольске стал популярной площадкой для промышленного туризма. Более 1,5 тысяч школьников из разных учебных заведений города и округа побывали на экскурсиях, организованных предприятием.

Завод предоставляет уникальную возможность познакомиться с профессиями инженеров и технических специалистов, что помогает учащимся определиться с выбором будущей профессии.

Недавно на предприятии прошла экскурсия для учеников школы № 34. Сотрудники завода подробно рассказали и показали ребятам все этапы производства кабельно-проводниковой продукции: от волочения и скрутки до упаковки и тестирования готовых изделий. На машиностроительном участке школьники смогли увидеть в действии станки, на которых изготавливается продукция завода.

Особое внимание во время экскурсии было уделено профессии инженера-технолога, который отвечает за организацию производственного процесса. Ребятам также показали, как проводятся научные эксперименты, рассказали о направлениях в машиностроении и гальванике. Настоящим открытием для участников экскурсии стал ретрогараж и автомобиль багги, которые вызвали у школьников особый интерес.

Подобные мероприятия помогают учащимся не только лучше понять работу промышленных предприятий, но и сделать осознанный выбор учебных предметов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ, что важно для их профессионального будущего.

Подольск Экскурсии Школьники
19 декабря 2024, 18:15
Всероссийский фольклорный фестиваль прошел в Дедовске
Читайте нас в: Google Новости
Во Всероссийском фольклорном фестивале, прошедшем в Дедовском Доме культуры, приняли участие более 200 танцоров из разных регионов России. Это коллективы из Севастополя, Крыма, Глазова, Москвы и других городов.

Еще этот конкурс раскрыл подробности проекта «Разгон-фольклор», проходит он совместно с Газпром-банком в социальных сетях. Основная цель проекта - популяризация народного танца среди молодежи и рассказ о творчестве народов России через призму фольклорных танцев. Коллектив Дедовского Дома культуры принимает участие во всех мероприятиях с первых дней его запуска. Кроме того, Образцовая хореографическая студия «Родник» Дедовского ДК стала одной из победителей конкурса, исполнив кубанский казачий танец «Гусеница». «Отрадно было принимать на своей площадке мероприятие такого высокого уровня», - отметил коллектив Дедовского ДК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий.

Истра Фестивали
19 декабря 2024, 16:36
Чемпионат России по конькобежному спорту пройдет в Подмосковье в декабре
Конькобежный центр "Коломна"
Читайте нас в: Google Новости
Чемпионат России по конькобежному спорту начался в Коломне. В нем примут участие 17 подмосковных спортсменов.

В сборную Подмосковья вошли 17 спортсменов, среди которых Даниил Алдошкин, Михаил Казелин, Елена Еранина, Ирина Кузнецова, Анастасия Семенова и другие. Они будут бороться за награды с 19 по 22 декабря в конькобежном центре \"Коломна\", рассказали в региональном Минспорте.

Участники преодолеют дистанции от 500 до 10 тысяч метров. Они сразятся в командных гонках и масс-старте. Всего в ходе турнира разыграют 16 комплектов медалей.

В чемпионате примут участие 100 спортсменов из 20 регионов.

Прямая трансляция соревнований будет доступна по ссылке.

Спортсмены
19 декабря 2024, 15:28
Крестный ход и молебен в честь Николая Чудотворца прошли в Можайске
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
День небесного покровителя Можайска отметили 19 декабря православные верующие в городском округе. В честь Николая Чудотворца провели молебен, литургию Святого Иоанна Златоуста и крестный ход.

Святой Николай Чудотворец является покровителем больных и бедных, а также путешественников и военных. Несмотря на то, что 19 декабря стало днем его смерти, на Руси этот день всегда считался большим и светлым праздником. Православные верят, что 19 декабря святой Николай спускается с неба на землю и помогает всем, кто в этом нуждается. Чтобы просить Николая Чудотворца о помощи, нужно обязательно поставить ему свечку в храме.

В торжествах участвовали духовенство, прихожане храмов, общественные деятели и жители Можайска. «Общая молитва сплотила всех нас. Это очень важно для сохранения духовных традиций», - подчеркнул глава городского округа Денис Мордвинцев.

В народе этот день еще называют Никола зимний. Наши предки верили, что нужно соблюдать ряд правил, чтобы не прогневить святого. В этот день нельзя брать и давать в долг, грустить и печалиться, ссориться и сквернословить.

Праздники РПЦ Можайск
19 декабря 2024, 15:06
Курсанты из Фрязина выступили на международном Кремлевском балу
Читайте нас в: Google Новости
Кремлевский благотворительный бал прошел в Гостином дворе в Москве. Участниками стали кадеты из разных регионов России и других стран. В том числе в нем поучаствовали ребята из городского округа Фрязино Московской области.

Кадеты готовились к балу несколько месяцев. Фрязино на мероприятии представили школьники из кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина.

Они исполнили полонез, вальс, краковяк и другие классические танцы. В рамках торжественной части перед ними выступили почетные гости.

В зале играла живая музыка, все выступления проходили под нее. Участники были одеты в элегантные наряды.

Отметим, что школьники из Фрязина регулярно принимают участие в мероприятиях различного уровня, занимают первые места на конкурсах и фестивалях спортивной, культурной и развлекательной направленности.

Дети Фрязино

Новости по теме