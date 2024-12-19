Более 1500 школьников побывали с экскурсиями на кабельном заводе в Подольске

Завод предоставляет уникальную возможность познакомиться с профессиями инженеров и технических специалистов, что помогает учащимся определиться с выбором будущей профессии.

Недавно на предприятии прошла экскурсия для учеников школы № 34. Сотрудники завода подробно рассказали и показали ребятам все этапы производства кабельно-проводниковой продукции: от волочения и скрутки до упаковки и тестирования готовых изделий. На машиностроительном участке школьники смогли увидеть в действии станки, на которых изготавливается продукция завода.

Особое внимание во время экскурсии было уделено профессии инженера-технолога, который отвечает за организацию производственного процесса. Ребятам также показали, как проводятся научные эксперименты, рассказали о направлениях в машиностроении и гальванике. Настоящим открытием для участников экскурсии стал ретрогараж и автомобиль багги, которые вызвали у школьников особый интерес.

Подобные мероприятия помогают учащимся не только лучше понять работу промышленных предприятий, но и сделать осознанный выбор учебных предметов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ, что важно для их профессионального будущего.