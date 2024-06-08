08 июня 2024, 16:07

Более 1500 человек приняли участие в полумарафоне «Волоколамский рубеж»

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Более 1,5 тысячи бегунов приняли участие во втором старте летнего сезона проекта «Суперлига Подмосковья». Полумарафон «Волоколамский рубеж» проводится ежегодно и традиционно привлекает любителей спорта со всего региона.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, забег стартовал рядом с деревней Нелидово у мемориального комплекса «Героям-Панфиловцам». Первыми дистанции на 300 и 600 метров пробежали юные атлеты с 4 до 11 лет. Взрослые любители бега преодолели дистанции в три, пять, десять и 21,1 километров.

Трасса пролегала по самым живописным местам Волоколамска. Любители спорта увидели Волоколамский Кремль, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы и Храм Рождества Пресвятой Богородицы.

​«Мне очень понравился сегодняшний старт. Трасса очень сложная, с горками, еще и погода очень жаркая, но организация великолепная - не было проблем с прохладной водой», - рассказала победительница забега на десять километров Евгения Агафонова из Красногорска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Волоколамск
08 июня 2024, 16:07
Свыше 70 жителей Чехова приняли участие в заседании выездной администрации
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Заседание выездной администрации провели в поселке Столбовая в городском округе Чехов. В нем приняли участие более 70 местных жителей, которые смогли задать волнующие вопросы и получить ответы.

Жительница поселка Татьяна Егорова попросила установить урны и лавки. Администрация выполнила ее просьбу.

«Решила вопрос с мусоркой. У нас за переездом поставили мусорку, но сказали, что это временно. Потом сделают дорогу и уберут ее», - рассказала Татьяна Егорова.

Перед встречей с жителями первый заместитель главы администрации городского округа Чехов Артем Попов обошел территорию и пообщался с соседями Татьяны.

В план выполнения работ включили ремонт дорог и домов, строительство магазина и тротуаров, уборку мусора. Обращения от местных жителей принимали 25 специалистов местной администрации. Большая часть вопросов касалась сферы ЖКХ.

«Сейчас конкретно человек семь обратилось. Во-первых, с небольшими перебоями по горячей воде. Все дело в том, что здесь установили новейшее обновление, компьютеризированное в конце прошлого года по газовой котельной, соответственно идет в некоторых моментах отладка», - отметил заместитель генерального директора ООО «ЖКХ города Чехов» Артур Петров.

Подобные выездные администрации проводятся каждую неделю в разных районах городского округа Чехов. Жители очень ждут встречи со специалистами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Чехов
08 июня 2024, 15:42
Военно-спортивную игру для юнармейцев провели в Домодедове
Региональное отделение «Юнармии» Московской области
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Региональную военно-спортивную игру, посвященную 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провели в Домодедове 7 июня. В соревнованиях приняли участие 30 команд юношей и девушек 14-17 лет юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья.

Ребятам предстояло продемонстрировать свои силу и ловкость в сложных конкурсах, таких как «Огневой рубеж», «Тактическая игра», «Ратные страницы истории Отечества», «Статен в строю - силен в бою!», а также пробежать военизированную эстафету.

Региональная военно-спортивная игра «Победа» для юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области прошла в рамках «Плана работы регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения „Юнармия“ Московской области на 2024 год».

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Спортсмены конкурсы
08 июня 2024, 15:15
Интерес китайских инвесторов только растет. Какие новые проекты развернут в Подмосковье
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ПМЭФ в этом году году показал, что интерес к Подмосковью со стороны китайских инвесторов только растет. Регион подписал новые соглашения с инвестиционными партнерами из КНР. Один из них будет производить промышленных роботов, рассказал в интервью 360.ru на полях форума заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Адиль Ганцов.

Инвестиции Роботы Китай ПМЭФ-2024
08 июня 2024, 15:09
Художник Петр Зубов завершил роспись Никольской церкви в Балашихе
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Роспись Никольской церкви завершили в Балашихе. Она длилась девять лет. Последней частью стал алтарь, на его создание ушло шесть месяцев труда.

Церкви в этом году исполняется 120 лет со дня освещения. Долгожданную роспись жители приняли с радостью.

Работу выполнил художник-иконописец Петр Зубов. Практически весь иконостас также написан его рукой. Также ему помогали помощницы Юлия и Валентина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха

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