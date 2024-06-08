Более 1500 человек приняли участие в полумарафоне «Волоколамский рубеж»
Более 1,5 тысячи бегунов приняли участие во втором старте летнего сезона проекта «Суперлига Подмосковья». Полумарафон «Волоколамский рубеж» проводится ежегодно и традиционно привлекает любителей спорта со всего региона.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, забег стартовал рядом с деревней Нелидово у мемориального комплекса «Героям-Панфиловцам». Первыми дистанции на 300 и 600 метров пробежали юные атлеты с 4 до 11 лет. Взрослые любители бега преодолели дистанции в три, пять, десять и 21,1 километров.
Трасса пролегала по самым живописным местам Волоколамска. Любители спорта увидели Волоколамский Кремль, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы и Храм Рождества Пресвятой Богородицы.
«Мне очень понравился сегодняшний старт. Трасса очень сложная, с горками, еще и погода очень жаркая, но организация великолепная - не было проблем с прохладной водой», - рассказала победительница забега на десять километров Евгения Агафонова из Красногорска.
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