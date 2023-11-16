Более 150 жителей трех округов Подмосковья получили звание «Ветеран труда» в 2023 году

Как сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья, по вопросам, связанным с получением удостоверения «Ветеран труда», можно обратиться в любой МФЦ, на телефон горячей линии министерства или в Telegram-чаты «Социалка. Зарайск», «Социалка. Луховицы» и «Социалка. Серебряные Пруды».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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