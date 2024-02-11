11 февраля 2024, 21:18

Более 150 жителей Подмосковья поучаствовали в лыжных соревнованиях в Подольске

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В ежегодных лыжных соревнованиях памяти Подольских курсантов приняли участие более 150 человек. В забеге, который проводится уже в третий раз, участвовали не только профессиональные спортсмены, но жители Подмосковья с детьми.

На дистанциях от 500 метров до 3 километров выступали девушки и юноши в шести возрастных категориях - воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Труд». Соревнования, в которых с удовольствием поучаствовали и семьи с детьми, прошли в Дубровицком лесу.

Как рассказал участник семейного забега Сергей Антонов, вместе со своей дочерью, которая встала на лыжи впервые, они преодолели дистанцию в один километр.

«Самое основное, что привело нас на эти соревнования, то, что они посвящены Подольским курсантам. В детстве мы участвовали в семейных забегах и очень рады, что в родном городе возрождается семейный спорт, это важно, потому что мотивирует к движению», - поделился Сергей Антонов.

Организовал соревнования комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск, а награды победителям вручили депутаты Горсовета Максим Круглов и Алексей Стулов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Подольск
11 февраля 2024, 20:42
Спортсмены из Подмосковья выиграли серебряную и бронзовую медали на Спартакиаде сильнейших
Фото: союз биатлонистов России
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Подмосковные спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали на Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта. Теперь в копилке сборной Московской области уже шесть наград.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, биатлонистка Анастасия Гореева завоевала третье место в гонке преследования на 10 километров. Это уже вторая ее бронзовая медаль на Спартакиаде. Ранее Гореева пришла третьей в спринтерской гонке на дистанции семь с половиной километров.

Серебряная медаль у сборной Московской области в смешанной эстафете по шорт-треку. За победу боролись спортсмены Александр Шульгинов, Яков Шуляк, Павел Конычев, Фаиля Аймалетдинова, Дарья Краснокутская и Анастасия Данилова.

Ранее конькобежка Фаиля Аймалетдиновова принесла «золото» своей команде, оставив позади соперниц на дистанции 500 метров среди женщин.

Напомним, что во II Всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших принимают участие 165 спортсменов из Подмосковья. Соревнования по 14 видам спорта пройдут на территории пяти регионов РФ - Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Биатлон
11 февраля 2024, 20:14
Спортсменки из Подмосковья победили во втором этапе Кубка России по волейболу на снегу в Южно-Сахалинске
Фото: Всероссийская федерация волейбола
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Спортсменки команды «Заречье-Одинцово 2» победили во втором этапе Кубка России по волейболу на снегу. Турнир проходил с 9 по 11 февраля в Южно-Сахалинске.

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов поздравил подмосковных спортсменок и пожелал им новых побед в третьем этапе Кубка России, который пройдет в Казани 23 и 25 февраля.

​ «Сегодня утром команда „Заречье-Одинцово-2“ под чутким руководством главного тренера Натальи Урядовой в составе Дарьи Павловой, Полины Цыгановой, Елены Федчук и Елизаветы Терентьевой обыграла „Спартак-Брянск“ со счётом 2:0. Уверенная победа в финальной игре этапа в Южно-Сахалинске! Умницы!», - рассказал Колунов.

Напомним, ​ что в рамках первого этапа Кубка России волейболистки «Заречье-Одинцово 2» заняли второе место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Спортсмены
11 февраля 2024, 17:44
«Галоши держим». Жителей Подмосковья предупредили о ледяном дожде и снеге
РИА «Новости»
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Жителей Московской области предупредили о потеплении и осадках. В начале недели в Подмосковье пройдут снег и дожди, а затем ударят морозы. Об этом «360» рассказал синоптик и метеоролог Александр Ильин.

«Сегодня ночью и в начале недели в Подмосковье морозы ослабнут. Наоборот идет теплая волна. На пару дней в регионе температура вырастет, будет стремиться к нулевой отметке», - поделился эксперт.

В первые дни новой недели пройдет мокрый снег, местами снег с дождем. Не исключен и ледяной дождь. Но это продлится буквально несколько дней.

Уже во вторник, 13 февраля, днем температура пойдет на понижение, а в среду достигнет нормальных для февраля значений. В четверг и пятницу морозы снова будут усиливаться: до -11…-16 градусов.

«Зато уже со среды - точно без осадков. В начале недели, как говорится, галоши держим на верхней обувной полке. В конце недели - валенки», - заключил синоптик.

Ранее на Центральный регион обрушился циклон «Ольга». Москву и область завалило снегом, а столбики термометров заметно опустились. Видимость на дорогах упала до 500 метров.

Прогноз погоды Погода
11 февраля 2024, 16:57
Всероссийский XVI турнир по греко-римской борьбе собрал более 200 спортсменов в Климовске
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Торжественное открытие Всероссийского XVI двухдневного турнира по греко-римской борьбе состоялось в подольском Климовске. За призы чемпиона Европы и СССР Владислава Ивлева соревнуются более 200 спортсменов из 25 регионов России, в том числе 87 — из Подмосковья.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов пожелал участникам турнира красивой, бескомпромиссной борьбы без травм и отметил, что более тысячи детей округа занимаются греко-римской борьбой.

По словам мастера спорта международного класса, тренера высшей категории спортивной школы олимпийского резерва «Космос» Евгения Гребнева, многие спортсмены из Подольска претендуют на выход в финал.

«Ко всем турнирам готовимся очень тщательно, особенно к домашним. Хотя дома и трибуны помогают, поддерживают родители и друзья. Ребятам психологически легче настраиваться на поединки. Главное качество спортсмена - волевой характер, воля к победе. У нас недавно были важные соревнования, отбор на первенство страны. Поэтому ребята на пике формы»,- рассказал Гребнев.

Участникам состязаний пожелали победы олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР Шамиль Хисамутдинов, начальник отдела греко-римской борьбы Всероссийской федерации спортивной борьбы Николай Проказов и другие известные спортсмены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск

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