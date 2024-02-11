Более 150 жителей Подмосковья поучаствовали в лыжных соревнованиях в Подольске

На дистанциях от 500 метров до 3 километров выступали девушки и юноши в шести возрастных категориях - воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Труд». Соревнования, в которых с удовольствием поучаствовали и семьи с детьми, прошли в Дубровицком лесу.

Как рассказал участник семейного забега Сергей Антонов, вместе со своей дочерью, которая встала на лыжи впервые, они преодолели дистанцию в один километр.

«Самое основное, что привело нас на эти соревнования, то, что они посвящены Подольским курсантам. В детстве мы участвовали в семейных забегах и очень рады, что в родном городе возрождается семейный спорт, это важно, потому что мотивирует к движению», - поделился Сергей Антонов.

Организовал соревнования комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск, а награды победителям вручили депутаты Горсовета Максим Круглов и Алексей Стулов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».