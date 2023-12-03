Более 150 жителей Химок поучаствовали в акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»

«Этот тест - ответственное и очень интересное мероприятие. Конечно, невозможно знать все, но в процессе прохождения теста каждый участник получает мотивацию узнавать что-то новое, развиваться. Это очень важно, причем не только для молодежи, но и для людей старшего поколения», - сказал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Данная акция проводится для оценки уровня исторической грамотности россиян, а также популяризации знаний соотечественников, проживающих за рубежом.

«Тест по истории Великой Отечественной войны - это возможность проверить свои знания и вспомнить школьные уроки истории. Отмечу, что с каждым годом количество участников акции растет», - рассказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Тест состоял из 40 вопросов и четырех вариантов ответа на каждый. По его окончании участники акции получили сертификаты о прохождении.

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