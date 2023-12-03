03 декабря 2023, 18:03

Более 150 жителей Химок поучаствовали в акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»

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Школа № 19 в микрорайоне Планерная городского округа Химки стала площадкой для международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Мероприятие прошло в преддверии Дня неизвестного солдата. Вместе с жителями тест прошли депутаты муниципального Совета и лидеры общественной поддержки.

«Этот тест - ответственное и очень интересное мероприятие. Конечно, невозможно знать все, но в процессе прохождения теста каждый участник получает мотивацию узнавать что-то новое, развиваться. Это очень важно, причем не только для молодежи, но и для людей старшего поколения», - сказал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Данная акция проводится для оценки уровня исторической грамотности россиян, а также популяризации знаний соотечественников, проживающих за рубежом.

«Тест по истории Великой Отечественной войны - это возможность проверить свои знания и вспомнить школьные уроки истории. Отмечу, что с каждым годом количество участников акции растет», - рассказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Тест состоял из 40 вопросов и четырех вариантов ответа на каждый. По его окончании участники акции получили сертификаты о прохождении.

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Химки
03 декабря 2023, 18:01
Депутаты Химок подарили жителям двух ЖК пятиметровые новогодние ели
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В преддверии новогодних праздников депутаты Совета депутатов городского округа Химки Юлия Мамай и Надежда Смирнова подарили жителям жилых комплексов

«Солнечная система» и «Две столицы» искусственную ель. Главный атрибут предстоящего праздника высотой в пять метров украсят игрушками, мишурой и гирляндами.

«Ранее к нам обратились активные жители жилых комплексов. Они попросили помочь им в приобретении ели для предстоящего общедворового новогоднего праздника. Мы с Юлией Мамай и представителями управляющей компании „Жилищные Инициативы“ просьбу горожан поддержали и подарили им пятиметровую новогоднюю красавицу», - рассказала Смирнова.

Искусственное дерево привезли в школу «Лидер». Именно там будет проходить празднование Нового года. Скоро ель украсят, для этого жители уже закупили новые елочные украшения, мишуру и гирлянды.

«Наши депутаты в торжественной обстановке передали нам замечательную елку. Ее мы установим на главной площади нашей школы. Хочу выразить огромную благодарность администрации городского округа Химки и нашим замечательным депутатам», - поблагодарила директор школы «Лидер» Юлия Болотова.

Праздник для жителей микрорайона проведут 24 декабря. Это будет большой музыкальный спектакль, с выступлениями местных творческих коллективов, конкурсами и призами. Его организуют сами жители.

Муниципальный депутат Юлия Мамай напомнила, что эти мероприятия жители проводят ежегодно. Праздники организуют по значимым датам, таким как Новый год, Масленица или День защиты детей.

«Осенью здесь праздновали День рождения советского космонавта Германа Титова. Это было большое мероприятие с квестом, аниматорами и аква гримом. На дворовых праздниках в ЖК „Солнечная система“ всегда многолюдно. Это разноплановые события, где каждый может найти себе занятие по душе. Помимо концертных выступлений, проходят различные мастер-классы, эстафеты и соревнования. Самый любимый у местных жителей - конкурс костюмов», - отметила депутат.

Ранее размах и высокий уровень организации мероприятий отметили на региональном уровне. Команда химчан из ЖК «Солнечная система» и «Две столицы» стали победителями конкурса Московской области лучших дворовых практик «Наш Двор».

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Химки
03 декабря 2023, 17:58
Более тысячи машин будут расчищать дороги Подмосковья от снега ночью
РИА «Новости»
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Мощный снежный циклон накрыл Московскую область. На улицах метель, видимость очень слабая, а сугробы растут. Снегопад в регионе закончится лишь к утру понедельника. Заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал «360», что из-за непогоды на дорогах сложилась непростая ситуация.

«Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. В день на дорогах Подмосковья работало более 1100 единиц, в ночь запланирован выпуск 1300 единиц для того, чтобы к утру понедельника обработать и почистить дороги, обеспечить работу транспорта, в первую очередь общественного», - сообщил министр.

Оперативный штаб работает круглые сутки и взаимодействует с экстренными службами, добавил он. Гержик посоветовал жителям не пользоваться личным транспортом в метель.

«Если оказались за рулем, будьте предельно внимательны, сбрасывайте скорость перед поворотами и пешеходными переходами», - добавил Гержик.

Ранее два десятка машин столкнулись на Новорижском шоссе из-за снегопада: водители не справились с управлением. Обошлось без пострадавших, но движение на дороге затруднено.

Россия Водители Снегопад
03 декабря 2023, 17:47
Коммунальные службы Подмосковья перевели на круглосуточный режим работы
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Коммунальные службы в Московской области перевели на круглосуточный режим работы. Об этом «360» рассказал заместитель руководителя Главного управления содержания территории Подмосковья Никита Анашкин.

На регион обрушился достаточно сильный снегопад. В течение дня ожидается прирост снежного покрова до 20 сантиметров, отметил Анашкин.

«На сегодня у нас задачи прочистить проезды от снега, для того чтобы обеспечить проезд экстренных служб (скорая, пожарная), а также для мусоровозов, чтобы те могли вывезти мусор с контейнерных площадок. Жителей региона мы сегодня просим воздержаться от поездок на личном транспорте и пользоваться общественным», - подчеркнул замруководителя ГУСТ.

Минтранс Подмосковья сообщил, что в очистке дорог от снега и противогололедной обработке задействовали более 800 единиц спецтехники. В ГУСТ до этого рассказали, что расчисткой улиц занимается максимальное количество дворников и машин.

Погода Снегопад
03 декабря 2023, 14:22
Минтранс Подмосковья призвал водителей отказаться от поездок на личных авто из-за снега
Министерства транспорта Московской области
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Дорожные службы Московской области работают в штатном режиме согласно сценарию «Снегопад». Об этом «360» рассказали в региональном Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

«В очистке дорог от снега и противогололедной обработке задействованы более 800 единиц спецтехники. По возможности откажитесь от поездок на личном транспорте. А если воспользуетесь им, то будьте аккуратны на поворотах, мостах и эстакадах и в зонах пешеходных переходов, и не отвлекайтесь на телефон во время движения», - отметили в ведомстве.

В Главном управлении содержания территорий Московской области «360» рассказали, что в расчистке дворов, дорог и тротуаров от снега задействовали максимальное количество дворников и уборочной техники. В работах участвуют трактора на прометание, а также погрузчики и самосвалы для оперативного вывоза снега.

Воскресенье и предстоящая ночь станут самыми сложными для Москвы и Подмосковья в плане погоды. Из-за циклона на регион обрушились снегопады, местами возможны метели, накаты и снежные заносы. Уже в понедельник осадки пойдут на убыль.

Погода Снегопад

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