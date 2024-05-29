Более 150 земельно-имущественных аукционов провели в Подмосковье с 20 по 24 мая

Финальные соревнования регионального этапа «Президентских состязаний» среди школьников прошли в филиале Московской экономической школы Одинцовского городского округа. Турнир провели при участии Центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи и «Движения Первых Подмосковья».

По словам председателя совета регионального отделения общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» в Московской области Юрия Макеева, в соревнованиях приняли участие 16 команд из 13 городских округов. Для ребят подготовили много интересного - спортивную эстафету и викторину на теоретические знания.

«Нам нравится участвовать в „Президентских состязаниях“. Мы рады, что вышли в финал регионального этапа. Участие в таких соревнованиях дает уверенность в том, что мы все сможем, благодаря труду, дружбе и спортивным достижениям», - рассказали ученики Ново-Харитоновской школы № 10 Валерия Лободенко и Федор Битков.

В финальный день турнира ребята поучаствовали в конкурсе на знание базовых основ теории физической культуры и спорта, а также выполнили беговое задание - личный забег на тысячу метров на стадионе.

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