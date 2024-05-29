29 мая 2024, 22:27

Более 150 земельно-имущественных аукционов провели в Подмосковье с 20 по 24 мая

Медиаархив Московской области
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Комитет по конкурентной политике Московской области за неделю с 20 по 24 мая провел 155 аукционов по земельно-имущественным торгам. В тендере приняли участие 356 претендентов.

Также в ведомстве анонсировали прямой эфир на тему «Какое имущество можно приобрести на торгах. Он пройдет 31 мая в Telegram -канале комитета.

Эфир проведет Ольга Воронина - начальник управления подготовки земельно-имущественных торгов ГКУ «РЦТ», которая ответит на все интересующие вопросы по электронным торгам.

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Аукционы
29 мая 2024, 22:53
«Президентские состязания» среди школьников прошли в Одинцове
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Финальные соревнования регионального этапа «Президентских состязаний» среди школьников прошли в филиале Московской экономической школы Одинцовского городского округа. Турнир провели при участии Центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи и «Движения Первых Подмосковья».

По словам председателя совета регионального отделения общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» в Московской области Юрия Макеева, в соревнованиях приняли участие 16 команд из 13 городских округов. Для ребят подготовили много интересного - спортивную эстафету и викторину на теоретические знания.

«Нам нравится участвовать в „Президентских состязаниях“. Мы рады, что вышли в финал регионального этапа. Участие в таких соревнованиях дает уверенность в том, что мы все сможем, благодаря труду, дружбе и спортивным достижениям», - рассказали ученики Ново-Харитоновской школы № 10 Валерия Лободенко и Федор Битков.

В финальный день турнира ребята поучаствовали в конкурсе на знание базовых основ теории физической культуры и спорта, а также выполнили беговое задание - личный забег на тысячу метров на стадионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Школьники
29 мая 2024, 22:41
Глава Лобни Анна Кротова проверила работу валидаторов в городских автобусах
Медиасток.рф
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По словам Главы города Анны Кротовой, в последнее время стало распространено обращение по поводу неисправных валидаторов, что могло привести к проблемам с оплатой проезда. Глава города лично проверила работу валидаторов, общаясь с пассажирами и подчеркивая важность соблюдения правил оплаты проезда.

Опробовав систему безналичного расчета Тройкой, Анна Кротова подтвердила, что работа системы корректна, и призвала пассажиров пользоваться картой для оплаты проезда. Оплата проезда в Подмосковье возможна только безналичным способом - банковскими, социальными или транспортными картами.

Специалисты администрации проводят рейды, нацеленные на контроль над тем, чтобы пассажиры вовремя оплачивали проезд и водители не принимали наличные деньги или банковские переводы. Такие рейды проходят по всей Московской области, но Лобне уделяют особое внимание.

Главная цель таких проверок - приучить пассажиров оплачивать проезд картами, а также водителей к оплате за проезд исключительно с помощью банковских карт или без наличных средств.

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Лобня Правила Автобусы
29 мая 2024, 22:39
Самый недорогой участок прошлой недели в Подмосковье арендовали на торгах в Шатуре
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Самый недорогой участок земли сдали в аренду на земельно-имущественных торгах в городском округе Шатура. Всего на прошлой неделе подмосковный комитет по конкурентной политике провел 155 аукционов.

В деревне Красная 20 соток земли сдали в аренду за 20 225,08 рублей. Начальная цена стартовала с 19 636 рублей в год, но два участника смогли увеличить ее лишь на 589,08 рублей.

В комитете напомнили, что найти доступные к торгам лоты можно на сайте ЕАСУЗ. Для участия в торгах достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.

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Аукционы Шатура
29 мая 2024, 21:52
Более 200 лотов на прошлой неделе выставили на торги в Истре, Подольске и Чехове
Медиаархив Московской области
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Подмосковный комитет по конкурентной политике на прошлой неделе выставил на торги 138 земельных участков. Наибольшее количество лотов зафиксировали в Подольске, Истре и Чехове.

В заявочной кампании участвуют: в городском округе Подольск - 21 лот, в Истре - 129, в Чехове - 56 лотов.

В ведомстве напомнили, что детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте сайта ЕАСУЗ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Аукционы Истра Чехов Недвижимость

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