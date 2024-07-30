Более 150 врачей построили дома на полученных участках в Подмосковье

«Уже построено 152 дома. 126 из них поставили на государственный учет, что поможет врачам оформить землю в собственность. Еще 100 медиков продолжают строительство, а 18 человек уведомили о скором начале работ», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

С начала года в Московской области еще 145 врачей получили наделы по губернаторской программе. За все время меру поддержки предоставили 2 313 специалистам здравоохранения. Наибольшее количество земельных участков выдали в Домодедове, Пушкино, Егорьевске, Ступине и Коломне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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