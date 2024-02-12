Более 150 спортсменок приняли участие в первенстве по художественной гимнастике в Мытищах

Соревнования начались с танцевальной постановки, которую подготовили гимнастки в память об Анатолии Микитюке. На торжественной церемонии открытия турнира присутствовали супруга и дети политика.

«Художественная гимнастика была его любимым видом спорта, для спортсменов выбирал самые лучшие костюмы и создавал лучшие условия для их тренировок. Очень трогательно и почетно, что турнир памяти будет проводиться ежегодно, мы гордимся своим отцом и мужем», - поделилась вдова депутата Елена Микитюк.

Первенство проходило на базе спортивной школы «Аванград». В соревнованиях приняли участие более 150 участников в возрасте от восьми до 16 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реконструкции стадиона «Труд» в Балашихе. В обновленных залах будут заниматься свыше тысячи спортсменов.

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