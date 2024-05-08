Более 150 школьников в Подольске вступили в ряды «Юнармии»

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Торжественную клятву школьники принесли около стелы «Населенный пункт воинской доблести», которая является символом мужества, стойкости и героизма российских воинов. Поддержать юнармейцев приехали родители, представители администрации округа и общественных организаций.

«Местное отделение движения „Юнармии“ - самое многочисленное в Московской области. Оно насчитывает более четырех тысяч юнармейцев», - сказал начальник штаба отделения движения «Юнармия» городского округа Подольск Евгений Лукошников.

Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу. Сейчас юнармейцы активно готовятся к празднованию Дня Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана труда с 85-летним юбилеем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Торжественную клятву школьники принесли около стелы «Населенный пункт воинской доблести», которая является символом мужества, стойкости и героизма российских воинов. Поддержать юнармейцев приехали родители, представители администрации округа и общественных организаций.

«Местное отделение движения „Юнармии“ - самое многочисленное в Московской области. Оно насчитывает более четырех тысяч юнармейцев», - сказал начальник штаба отделения движения «Юнармия» городского округа Подольск Евгений Лукошников.

Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу. Сейчас юнармейцы активно готовятся к празднованию Дня Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана труда с 85-летним юбилеем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».