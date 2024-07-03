03 июля 2024, 14:37

Более 150 рабочих мест появится на производстве этикеток в Солнечногорске

Мининвест МО
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Компания «Флексо-Пак» начала строительство завода по производству высококачественных самоклеящихся этикеток в индустриальном парке «Есипово». Первую очередь планируется завершить к концу 2025 года, с последующим запуском двух очередей в 2026 году.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что ориентировочный объем инвестиций в проект достигнет порядка 2,5 миллиарда рублей. Площадь производства составит 16 тысяч квадратных метров, а его запуск создаст не менее 150 рабочих мест для местных жителей.

«Высокотехнологичное оборудование, которым будет оснащено предприятие, поможет обеспечивать продукции надежную защиту от контрафакта», - добавила Зиновьева «Флексо-Пак» уже имеет три действующих предприятия, способных производить свыше 45 миллионов квадратных метров продукции ежегодно для нанесения на различные поверхности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ. На его территории разместятся различные производства, а запуск создаст новые рабочие места для жителей региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Строительство Поддержка предпринимателей в Московской области
03 июля 2024, 14:45
Концерт ансамблей народного творчества пройдет в Воскресенске 6 июля
Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск
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В центре культуры и досуга «Москворецкий» в Воскресенске в 12 раз состоится проект народного творчества под названием «Конфетки-бараночки». Коллективы порадуют зрителей живыми выступлениями русских народных песен и танцев.

Основная цель проекта - поддержание и возрождение культурных ценностей народного творчества, а также сохранение фольклорных традиций русского народа.

Отметим, что мероприятие пройдет накануне Дня семьи, любви и верности. Участники танцевального коллектива «Ассорти» и хора «Русские узоры» обещают подарить посетителям множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Концерты Воскресенск
03 июля 2024, 14:45
Выездная встреча администрации Пушкино с жителями прошла в Ивантеевке
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Администрация городского округа Пушкинский провела выездной прием жителей в образовательном центре № 2 в Ивантеевке. Вопросы жителей рассмотрели глава муниципалитета Максим Красноцветов, его заместители, депутаты и активисты «Единой России».

На встречу пришли около 65 человек. Они обсудили вопросы переселения из аварийного жилья, ЖКХ, транспорта, земельно-имущественных отношений, оказания материальной помощи и компенсационных выплат.

«Отмечу, что многие жители приходят с конкретными предложениями и собственным видением решения ситуации. По каждому вопросу гражданам были даны соответствующие разъяснения. Более сложные вопросы направлены ответственным службам для поиска эффективных вариантов их решения», - рассказал Максим Красноцветов.

В конце встречи глава округа поблагодарил всех участников за плодотворную работу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Ивантеевка Пушкино
03 июля 2024, 14:23
Фестиваль керамики «Гжельфест» пройдет в Подмосковье 6 июля
Медиасток.рф
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Летний фестиваль народных художественных промыслов состоится в Подмосковье 6 июля. «Гжельфест» начнется в 14:00, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили обширную программу с конкурсами, мастер-классами, ярмарками, угощениями и многим другим. Одной из особенностей фестиваля станет возможность отправить гжельскую открытку своим близким прямо с праздника.

Гжельский фарфоровый завод находится на территории Раменского округа. Это передовое предприятие по реализации традиционного гжельского фарфора с ручной росписью. Каждое изделие завода носит фирменное клеймо и личную подпись художника.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье. По его словам, афиши расписаны уже до сентября - гостей ждут новые уникальные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм Фестивали
03 июля 2024, 13:54
Еще 40 пешеходных переходов с умной подсветкой обустроили в Подмосковье
Минтранс Подмосковья
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Около 40 «умных» пешеходных переходов обустроили на региональных дорогах Московской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы направлены на повышение безопасности на нерегулируемых переходах возле социально значимых мест.

Заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик пояснил, что уже созданы 40 из запланированных 50 «умных» переходов с подсветкой. Соответствующие объекты размещены неподалеку от школ и детсадов, станций и крупных жилых комплексов. Они помогают снизить риск происшествий ночью.

В темное время суток «умные» переходы автоматически освещаются дополнительной подсветкой и реагируют на присутствие пешехода, включая мигающие светодиоды на знаках «Пешеходный переход», предупреждая водителей о наличии людей на дороге.

«Умные» переходы уже оборудовали в 17 городских округах, таких как Люберцы, Жуковский, Долгопрудный и Балашиха. В прошлом году также были обустроены 50 аналогичных объектов в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги

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