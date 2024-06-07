07 июня 2024, 13:07

Более 150 пенсионеров Подмосковья выступили на конкурсе компьютерной грамотности

Unsplash
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Подмосковье стало лидером по количеству участников Всероссийского конкурса в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету — 2024». В этом году заявки подали 150 более пенсионеров.

Прием заявок на конкурс продлится до 24 октября на сайте. Стать участниками могут жители Московской области в возрасте от 50 лет, которые прошли обучение на курсах компьютерной грамотности или освоили работу в интернете самостоятельно.

Конкурс проводится по таким номинациям, как: «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Я - интернет-звезда» и «Семейная интернет-история». Победители и призеры получат ценные призы.

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Интернет конкурсы
07 июня 2024, 12:57
Гидравлические испытания тепловых сетей провели в 11 округах Подмосковья
Министерство ЖКХ МО
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Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы провели гидравлические испытания тепловых сетей. Всего проверили 38 участков теплопроводов в 11 городских округах: Домодедове, Коломне, Луховицах, Богородском, Ленинском, Воскресенске, Егорьевске, Орехово-Зуеве, Клину, Королеве и Павловском Посаде.

Как пояснили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, 27 участков тепловых сетей к осенне-зимнему периоду готовы - они выдержали гидравлические испытания.

Специалисты также обнаружили и утечки, после ремонта на этих участках испытания проведут повторно.

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Коломна Воскресенск Ремонтные работы
07 июня 2024, 12:55
Около 50 подмосковных специалистов получили «Бюджетную ипотеку» в этом году
Медиасток.рф
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Работники бюджетной сферы получили 50 сертификатов на покупку или строительство жилья в Подмосковье. Участниками программы могут стать медработники, педагоги, ученые и специалисты в области оборонно-промышленного комплекса.

Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый, представители именно этих профессий играют в развитии Подмосковья огромную роль. «Бюджетная ипотека» - одна из мер поддержки для этих специалистов.

«В текущем году выдано 50 свидетельств на приобретение или строительство жилого помещения: 20 - медицинским работникам, 15 - педагогам, 15 - ученым и специалистам ОПК. На эти цели из бюджета Московской области выделено порядка 93 миллионов рублей», - рассказал Коханый.

Он добавил, чтобы стать участников программы, специалист должен заключить трудовой договор с организацией не менее чем на пять лет. Срок ипотеки не ограничен, но максимальная сумма по кредиту не должна превышать 15 миллионов рублей.

«Участник программы получает жилищную субсидию на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 15% от расчетной стоимости жилья и снижение процентной ставки по нему на два процентных пункта на весь срок кредита», - заключил Коханый.

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Строительство Ученые Ипотека
07 июня 2024, 12:45
Форум молодых сотрудников РЖД прошел в Дубне
Медиасток.рф
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Делегация РЖД приняла участие в форуме молодежи Дирекции по ремонту тягового подвижного состава в Дубне. На нем обсудили развитие железнодорожного сообщения между Москвой и Дубной.

Молодые сотрудники дирекции работают по всей России - от Сахалина до Калининграда. На форуме в Дубне они смогли встретиться, обменяться опытом и обсудить планы на будущее.

«Мы бы хотели, чтобы частота и регулярность сообщения стала кратно выше, второй вокзал \"Большая Волга - Дубна\" точно требует ремонта и преображения», - отметил глава округа Максим Тихомиров.

Он добавил, что губернатор уже поддержал проект велодорожки «Дубненская кругосветка», которую проложат от вокзала.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

РЖД Дубна
07 июня 2024, 12:41
Более 600 дополнительных мусорных баков установят в Подмосковье на лето
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Еженедельный штаб с главами городских округов по вопросам содержания придомовых территорий и вывозу мусора провели в Подмосковье. Заседание возглавил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

«Совместными усилиями с городскими округами мы проводим большую работу по установке дополнительной тары на летних контейнерных площадках. В плане 647 баков. Также муниципалитеты представят предложения по переносу или обустройству контейнерных площадок по ходу движения населения к остановкам», - сообщил Мурашов.

На штабе также обсудили статус осмотров территорий по чек-листу, ямочный ремонт и работу с фиктивными СНТ.

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ЖКХ Мусор

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