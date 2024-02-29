29 февраля 2024, 21:22

Более 150 электрозаправочных станций установят в Подмосковье до конца года

Мособлэнерго
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Министерство энергетики Московской области активно внедряет программу расширения электрозарядной инфраструктуры. В этом году планируется установить на территории региона 155 станций для электротранспорта, включая 125 «быстрых» и 30 «медленных».

Развертывание станций в Подмосковье осуществляется в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» и за счет инвестиций частных компаний. Всего до конца года обещают ввести 125 «быстрых» ЭЗС в эксплуатацию. «Мособлэнерго» также устанавливает еще 30 «медленных» станций для электротранспорта с мощностью 22 кВт в различных городских округах Подмосковья.

Для использования зарядных станций «Мособлэнерго» требуется скачать мобильное приложение Plug me с подробной инструкцией по эксплуатации. Кроме того, информация о доступных станциях представлена на официальном сайте компании и в сервисе «Яндекс Карты».

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин отметил, что в регионе наблюдается увеличение числа электромобилей, что подталкивает развивать инфраструктуру зарядных станций.

«Сегодня в регионе работает 508 ЭЗС, из которых 171 станция - „быстрая“ и 337 станций - „медленных“. В планах - продолжить развитие электрозарядной инфраструктуры в целях заботы об экологии и создании комфортной городской среды», - подытожил Хромушин Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Электромобили
29 февраля 2024, 22:22
«Про заботу о людях». Андрей Воробьев — о послании президента Федеральному собранию
Медиасток.рф
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Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию было посвящено заботе о людях, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что глава государства рассказал о дальнейшем развитии страны и о том, как сделать ее сильнее.

Ключевой темой выступления стала поддержка бойцов СВО, которые сейчас находятся на передовой.

«Обучение, предоставление дополнительных возможностей для самореализации, помощь родным - все это наша стратегическая задача», - указал Андрей Воробьев.

Еще одна важная тема, которую озвучил президент - продление проекта «Формирование комфортной городской среды». В нем Подмосковье участвует каждый год, и порядка пяти проектов регион может реализовывать ежегодно.

Кроме того, Владимир Путин отметил необходимость поддержки малого и среднего бизнеса. Для этого на территории Московской области приложены все усилия.

«Мы очень надеемся, что в Подмосковье абсолютное большинство предприятий эту заботу чувствуют», - подчеркнул губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев отметил, что во время послания прозвучала тема заботы о многодетных семьях. В Подмосковье еще несколько лет назад их было порядка 400 тысяч, а на сегодняшний день осталось всего 110.

«Рост очень заметный и все, что касается и ипотечных кредитов, на которые огромный спрос, и семейной ипотеки, и вообще семейного воспитания - забота о многодетных в части спорта, возможности заниматься в кружках, все это имеет большой запрос на территории нашего Подмосковья», - добавил глава региона.

Другая важная тема, которую озвучил президент, - возможность школьникам пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Сделать это можно будет до окончания приемной кампании в вузы.

«В этом году в Подмосковье 34 тыс. 11-классников заканчивают школу. Надеюсь, новая возможность понадобится немногим», - указал Воробьев.

В заключение губернатор Подмосковья рассказал о газификации. По его словам, регион движется заметными темпами и, с каждым годом количество заявок продолжает расти. Подмосковье и дальше продолжит в партнерстве с «Газпромом» обеспечивать уровень газификации.

«В регионе он высокий - порядка 98%. Есть еще 2% - это 250 тысяч человек, не считая тех, кто проводит время на дачах летом или на новогодних праздниках», - подытожил Андрей Воробьев.

В планах на сегодняшний день остается газификация еще 310 поселков.

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Андрей Воробьев Владимир Путин
29 февраля 2024, 20:55
Силовики Подмосковья приняли участие в ежегодном чемпионате по троеборью в Наро-Фоминске
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Чемпионат IV межведомственного турнира по троеборью среди силовых ведомств Наро-Фоминского территориального гарнизона состоялся в Подмосковье. Соревнования прошли 22 февраля на войсковом стрельбище Кантемировской дивизии.

В турнире приняли участие команды Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области и Отдельского казачьего общества Подмосковья. Участники использовали штатное или табельное оружие, а также демонстрировали точность в метании ножей и малых саперных лопаток.

Сотрудники правоохранительных органов показали высокий уровень подготовки и мастерства в обращении с различными видами оружия, достигнув высоких результатов во всех дисциплинах. По итогам соревнований победу одержала команда казаков Отдельского казачьего общества Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил победителей конкурса «Лидеры России» из Подмосковья.

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Наро-Фоминск
29 февраля 2024, 20:28
Жителям Подмосковья разъяснили порядок получения разрешения на использование земельного участка
Пресс-служба Минимущества МО
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Большинство жителей Подмосковья привыкли пользоваться цифровыми услугами. Сделки с землей, предоставление разрешений, все это можно оформить онлайн, рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она подчеркнула, что новая рубрика «Земельные услуги в цифре» будет посвящена всем услугам, предоставляемым на территории Подмосковья.

«Для нас принципиально важно, чтобы услуги и сервисы были не только доступны и удобны, но и просты в получении», - отметила Наталья Адигамова.

Первая услуга - «Выдача разрешения на использование земельного участка Московской области». За ее получением могут обратиться физические и юридические лица. Она предоставляется абсолютно бесплатно в течение восьми рабочих дней. Информация будет автоматически отправлена в личный кабинет РПГУ или на почту заявителя, но также есть возможность узнать статус заявления через сервис на портале РПГУ.

Разрешение выдаются на разные сроки в зависимости от целей использования земельного участка: от одного года до срока действия лицензии или договора. Для получения услуги необходимо предоставить подписанное заявление, документ удостоверяющий личность, полномочия представителя (если имеется), а также схему участка на кадастровом плане.

В 2023 году данной услугой воспользовались 99 человек и организаций из Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте домов в 2024 году.

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Наро-Фоминск
29 февраля 2024, 19:51
Срочные услуги по соцпомощи в Подмосковье стали бесплатными
Unsplash
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Ежегодно в Подмосковье более 200 тысяч граждан получают срочные услуги, которые теперь могут абсолютно бесплатно оказать каждому жителю региона. Эта неотложная социальная помощь, предоставляемая людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Представители министерства социального развития Подмосковья сообщили, что помощь включает в себя различные виды поддержки, такие как бесплатное питание, одежда и обувь, временное жилье.

Для получения срочной помощи можно подать заявление на региональном портале госуслуг, перейдя в раздел «Соцподдержка» - «Соцпомощь». Далее следует выбрать услугу «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании», а в разделе «Цель обращения» можно найти соответствующий пункт - «Срочные социальные услуги».

При этом в ведомстве подчеркнули, что помощь будет предоставлена в течение одного рабочего дня.

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Госуслуги

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