Более 150 электрозаправочных станций установят в Подмосковье до конца года
Министерство энергетики Московской области активно внедряет программу расширения электрозарядной инфраструктуры. В этом году планируется установить на территории региона 155 станций для электротранспорта, включая 125 «быстрых» и 30 «медленных».
Развертывание станций в Подмосковье осуществляется в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» и за счет инвестиций частных компаний. Всего до конца года обещают ввести 125 «быстрых» ЭЗС в эксплуатацию. «Мособлэнерго» также устанавливает еще 30 «медленных» станций для электротранспорта с мощностью 22 кВт в различных городских округах Подмосковья.
Для использования зарядных станций «Мособлэнерго» требуется скачать мобильное приложение Plug me с подробной инструкцией по эксплуатации. Кроме того, информация о доступных станциях представлена на официальном сайте компании и в сервисе «Яндекс Карты».
Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин отметил, что в регионе наблюдается увеличение числа электромобилей, что подталкивает развивать инфраструктуру зарядных станций.
«Сегодня в регионе работает 508 ЭЗС, из которых 171 станция - „быстрая“ и 337 станций - „медленных“. В планах - продолжить развитие электрозарядной инфраструктуры в целях заботы об экологии и создании комфортной городской среды», - подытожил Хромушин Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».