06 февраля 2024, 11:11

Более 150 человек выступили на соревнованиях по плаванию в Воскресенске

Телеканал «360»
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Первый этап открытого кубка по плаванию на дистанции 800 метров вольным стилем прошел в Воскресенске. Участие в заплывах приняли более 150 спортсменов из Москвы и восьми городов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Соревнования проходили во Дворце водного спорта «Дельфин». Среди участников заплывов были и воспитанники школы олимпийского резерва «Академия спорта» в Воскресенске. Ребята показали хорошие результаты.

«Грекова Ксения, Грекова Полина, Шилов Артем выиграли соревнования. Было много призеров из числа воспитанников нашей школы», - рассказала директор школы олимпийского резерва «Академия спорта» Наталья Старцева.

Сегодня в Воскресенске плаванием занимается более 250 ребят в возрасте от семи лет и старше.

Спортсмены Воскресенск
06 февраля 2024, 11:39
Около 2 тысяч человек посетили фестиваль науки в поселке Менделеево
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Фестиваль «Ритм науки» прошел в поселке Менделеево под Солнечногорском. В этом году его посетителями стали почти две тысячи человек. Для них в культурно-досуговом центре «Метролог» обустроили более 50 станций по техническим и гуманитарным направлениям.

Среди участников фестиваля был руководитель детской эстрадной студии «Трель» Александр Керкин. Он из собственной коллекции подготовил выставку радио- и звуковой техники «Голос Менделеево».

Рядом проходил мастер-класс по кляксографии: юные художники создавали рисунки с помощью коктейльных трубочек. Всего же на фестивале было более 50 таких площадок.

Фестиваль науки в поселке Менделеево проводят с 2014 года. Его организатором выступает Дом детского творчества «Ритм» при содействии культурно-досугового центра «Метролог». Мероприятие официально включено в список участников Всероссийского фестиваля «Наука 0 ».

«„Ритм науки“ - это увлекательное, интерактивное, бесплатное мероприятие для всех возрастов. Кроме того, фестиваль позволяет пробудить в наших юных жителях Солнечногорска интерес к научной деятельности и творчеству», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Солнечногорск Фестивали Наука
06 февраля 2024, 11:36
Почти 240 новых врачей и фельдшеров привлекут в села Подмосковья в этом году
Пресс-служба Минздрава МО
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Прием заявок на участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» начался в Подмосковье. Специалисты, которые устроятся на работу в отдаленные села и деревни Московской области, получат денежные выплаты.

«Земские врачи» получают единовременную денежную выплату до 1,5 миллиона рублей, а «земские фельдшеры» - до 750 тысяч рублей, в зависимости от удаленности территории.

«В этом году в Подмосковье планируют привлечь на отдаленные территории 239 докторов и фельдшеров. С 2012 года благодаря программе в деревни и села трудоустроились более 2,3 тысячи врачей и фельдшеров», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Актуальный перечень востребованных должностей размещен на сайте Минздрава МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц региона новой техникой.

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Врачи Работа
06 февраля 2024, 11:32
Еще 700 студентов пройдут практику в ЦППК в 2024 году
ЦППК
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Центральная пригородная пассажирская компания увеличит количество студентов-практикантов. В этом году занятия пройдут 700 человек.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в прошлом году практику в ЦППК прошли 600 человек, в этом году их станет 700. Это стало возможным благодаря усиленному сотрудничеству компании с колледжами-партнерами. Взаимодействие наладили с образовательными учреждениями Москвы и Подмосковья, Калужской, Брянской, Смоленской и других областей.

На практике студенты отрабатывают навыки работы в депо в качестве дублеров помощника машиниста, а после получения диплома они могут прийти на работу в компанию.

Кроме того, в колледжах внедряют программу «Карьерный экспресс», по которой выпускники могут получить сразу три железнодорожные профессии и устроиться на работу в ЦППК.

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Поезда Студенты
06 февраля 2024, 11:32
Полное обследование на генетические заболевания провели для 6 тысяч новорожденных в Подмосковье с января
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Почти 6 тысяч новорожденных проверили на 36 генетических заболеваний в Подмосковье с начала года. Неонатальный скрининг проводят в первые дни жизни ребенка. Обследование необходимо для выявления генетических заболеваний на ранней стадии.

«До расширения перечня новорожденных проверяли на пять генетических заболеваний, с начала прошлого года он был увеличен до 36. Важно, что обследование позволяет своевременно выявить детей из группы риска и вовремя начать лечение, а также диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Исследование проводят путем забора крови из пятки новорожденного. В случае выявления отклонения от нормы с родителями связывается врач для разъяснения дальнейших действий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Медицина

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