Более 150 человек выступили на соревнованиях по плаванию в Воскресенске
Первый этап открытого кубка по плаванию на дистанции 800 метров вольным стилем прошел в Воскресенске. Участие в заплывах приняли более 150 спортсменов из Москвы и восьми городов Подмосковья.
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Соревнования проходили во Дворце водного спорта «Дельфин». Среди участников заплывов были и воспитанники школы олимпийского резерва «Академия спорта» в Воскресенске. Ребята показали хорошие результаты.
«Грекова Ксения, Грекова Полина, Шилов Артем выиграли соревнования. Было много призеров из числа воспитанников нашей школы», - рассказала директор школы олимпийского резерва «Академия спорта» Наталья Старцева.
Сегодня в Воскресенске плаванием занимается более 250 ребят в возрасте от семи лет и старше.