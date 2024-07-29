Более 150 человек прошли диспансеризацию в «Городке здоровья» в Дубне

Более тысячи человек посетили «Городок здоровья» и получили призы. Жителей консультировали специалисты Дубненской городской больницы, медицинской санчасти № 9, клиники эстетической стоматологии доктора Коротчика и патронажной службы «Забота по соседству».

Сотрудники санчасти № 9 организовали диспансеризацию. Более 150 человек прошли флюорографию, маммографию, УЗИ вен и сосудов. Около 120 человек получили консультацию кардиолога и сердечно-сосудистого хирурга, 112 проконсультировались у дерматолога и исследовали кожу с помощью цифровой дерматоскопии.

Онколог городской больницы проводил УЗИ щитовидной железы, обследовал родинки и образования на коже. Гинеколог рассказал о профилактике рака молочной железы и научил самостоятельно находить новообразования. Стоматологи проверили полость рта и показали, как правильно проводить гигиену. Офтальмологи на специальном приборе проводили процедуру рефрактометрии. Врач-инструктор научила основам первой медицинской помощи при травмах, кровотечении и обострении хронических заболеваний.

Помимо этого, всем желающим провели скрининг сердца на кардиовизоре и ультразвуковую денситометрию костей, измерили уровень глюкозы, холестерина и антропометрических данных. Педиатры осмотрели детей, обучили детскому массажу и вручили фруктовые наборы.

Также в «Городке здоровья» работала профилактическая секция «Дубна без наркотиков!» и палатка «Забота о теле». В «Школе спортивного питания» угощали фруктами, морковным пирогом, витаминным напитком и кислородным коктейлем.

Жители приняли участие в акции «Здоровье в порядке - спасибо зарядке!», а потом - в беспроигрышной лотерее. Медики Дубненской больницы вручили множество подарков: мячи, скейтборды, скакалки, обручи и гантели, а самым удачливым - велосипеды и самокаты.

Специалисты медсанчасти организовали для жителей левого берега второй «Городок здоровья». Самые активные участники отправились на прогулку на теплоходе с вечерней программой, конкурсами, викториной и подарками.

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