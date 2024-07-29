29 июля 2024, 16:40

Более 150 человек прошли диспансеризацию в «Городке здоровья» в Дубне

Пресс-служба Администрации городского округа Дубна
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День города отпраздновали в Дубне. Сразу на двух локациях — на Большой Волге и в Левобережье — открыли «Городок здоровья». Гости смогли пройти обследование у специалистов. Более 150 человек прошли диспансеризацию на месте.

Более тысячи человек посетили «Городок здоровья» и получили призы. Жителей консультировали специалисты Дубненской городской больницы, медицинской санчасти № 9, клиники эстетической стоматологии доктора Коротчика и патронажной службы «Забота по соседству».

Сотрудники санчасти № 9 организовали диспансеризацию. Более 150 человек прошли флюорографию, маммографию, УЗИ вен и сосудов. Около 120 человек получили консультацию кардиолога и сердечно-сосудистого хирурга, 112 проконсультировались у дерматолога и исследовали кожу с помощью цифровой дерматоскопии.

Онколог городской больницы проводил УЗИ щитовидной железы, обследовал родинки и образования на коже. Гинеколог рассказал о профилактике рака молочной железы и научил самостоятельно находить новообразования. Стоматологи проверили полость рта и показали, как правильно проводить гигиену. Офтальмологи на специальном приборе проводили процедуру рефрактометрии. Врач-инструктор научила основам первой медицинской помощи при травмах, кровотечении и обострении хронических заболеваний.

Помимо этого, всем желающим провели скрининг сердца на кардиовизоре и ультразвуковую денситометрию костей, измерили уровень глюкозы, холестерина и антропометрических данных. Педиатры осмотрели детей, обучили детскому массажу и вручили фруктовые наборы.

Также в «Городке здоровья» работала профилактическая секция «Дубна без наркотиков!» и палатка «Забота о теле». В «Школе спортивного питания» угощали фруктами, морковным пирогом, витаминным напитком и кислородным коктейлем.

Жители приняли участие в акции «Здоровье в порядке - спасибо зарядке!», а потом - в беспроигрышной лотерее. Медики Дубненской больницы вручили множество подарков: мячи, скейтборды, скакалки, обручи и гантели, а самым удачливым - велосипеды и самокаты.

Специалисты медсанчасти организовали для жителей левого берега второй «Городок здоровья». Самые активные участники отправились на прогулку на теплоходе с вечерней программой, конкурсами, викториной и подарками.

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Дубна
29 июля 2024, 16:54
Автопробег до Адмиралтейского якоря прошел в Можайске в День ВМФ
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Моряки и жители Можайского округа организовали пробег в День Военно-Морского Флота России. Автоколонна проехала от Октябрьской площади у монумента «Воину-Освободителю» до Адмиралтейского якоря в парке «Ривьера».

Автопробег прошел по памятным местам Можайского городского округа. Участники собрались у монумента «Воину-Освободителю». На бородинском поле все причастные возложили цветы к памятнику лейб-гвардии Егерскому полку и матросам Гвардейского экипажа - они принимали участие в битве 1812 года. Затем автоколонна прибыла к якорю.

Военная техника городского округа также принимала участие в параде - в Санкт-Петербург отправили дизель-электрическую подводную лодку «Можайск».

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Россия Можайск
29 июля 2024, 16:54
Семейный фестиваль-пикник «Добродень» прошел в Егорьевске
Администрация г.о. Егорьевск
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В Молодежном центре «Маяк» в Истре прошел фестиваль «Добродень». Это пикник для всей семьи с тематическими площадками, развлечениями, фуд-кортами, творческими мастерскими и концертной программой.

Участников праздника приветствовала заместитель главы администрации городского округа Егорьевск Наталья Леликова. Для гостей фестиваля подготовили более 30 активностей от творческой студии «Арт ранчо», гуманитарного центра «Покров», волонтеров Молодежного центра «Маяк», скаутов дружины «Белый собор», художников и рукодельниц округа.

Все желающие могли попробовать свои силы в беспроигрышной лотерее, психологических и спортивных играх, мастер-классах по робототехнике и гуслицкой росписи. Завершился праздник награждением финалистов фотоконкурса семейных портретов и запуском самолетиков с теплыми пожеланиями друг другу.

Напомним, фестиваль «Добродень» в Егорьевске проводят восьмой год подряд по инициативе Молодежного совета при главе округа.

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Семья Егорьевск
29 июля 2024, 16:54
Памятные скамейки установят в музее-заповеднике «Горки Ленинские»
Государственный исторический музей-заповедник "Горки Ленинские"
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В музее-заповеднике «Горки Ленинские» посетители смогут установить памятные скамейки в мемориальной зоне усадьбы. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Скамейки будут двухметровыми, изготовленными по историческому образцу.

На объектах можно разместить таблички, посвященные важным датам или людям. Право на надпись жители региона получат при оплате стоимости скамейки, которая будет установлена в мемориальной зоне музея.

Директор музея Евгений Сарамуд отметил, что в начале лета возникла нехватка парковой мебели. В результате было установлено около 13 новых скамеек и 20 шезлонгов. Идея именных скамеек получила отклик у подписчиков в социальных сетях, и за первый час поступили заказы на три объекта.

По мнению директора, такие скамейки делают пребывание в музее более приятным и реже подвергаются вандализму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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Благоустройство Ленинский округ
29 июля 2024, 16:49
Проект по обмену книгами создали в Лобне
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Активистка Молодежного совета при главе городского округа Лобня София Крупельницкая основала проект по буккроссингу. В округе работают пять пунктов, где горожане могут обменяться книгами.

Активистка София Крупельницкая создала проект обмена «путешествующими книгами». К акции может присоединиться любой желающий. В Лобне открыты уже пять точек буккроссинга: на улице Ленина, 23, корпус 3, на улице 40 лет Октября, 7а, на улице Ленина, 16 и 8, а также на улице Кольцевая, 4а.

Прочитав книгу, участник оставляет ее в пункте. А другой находит эту книгу и читает. Обмениваясь между собой, участники акции продлевают жизнь книгам.

Отметим, во время чтения человек расширяет кругозор, развивает фантазию и воображение, пополняет свой словарный багаж, тренирует память.

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Книги Лобня Молодежь

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