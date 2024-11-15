Более 150 археологических находок пополнили фонд музея в Солнечногорске

Передача этих находок стала первым шагом к их оформлению в фонд музея. В дальнейшем предметы можно будет увидеть на тематических выставках.

Шесть лет назад археологические находки были переданы в «Путевой дворец» после раскопок в деревне Талаево, расположенной неподалеку от Солнечногорска.

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Артефакты были обнаружены в ходе исследования объекта культурного наследия «Участок культурного слоя исторической деревни Солнечная Гора», расположенного в зоне строительства торгово-развлекательного центра в Солнечногорске. Археологические работы проводились специалистами в 2022 году.

Среди найденных предметов - посуда, бутылки с клеймами, изящные чашечки, латунный подсвечник и другие артефакты. Наиболее древние из них относятся к XVIII веку.

«Много изделий из стекла, фарфора, металла. Мы посмотрим их состояние, что-то лучшее отберем на экспозицию. Возможно, поставим в наши тематические залы. Например, купеческий можем пополнить фарфором, бутылочками для настоек и наливок», - рассказала ведущий научный сотрудник музейно-выставочного центра «Путевой дворец» Елена Леонова.

Артефакты были обнаружены в ходе исследования объекта культурного наследия «Участок культурного слоя исторической деревни Солнечная Гора», расположенного в зоне строительства торгово-развлекательного центра в Солнечногорске. Археологические работы проводились специалистами в 2022 году.

Среди найденных предметов - посуда, бутылки с клеймами, изящные чашечки, латунный подсвечник и другие артефакты. Наиболее древние из них относятся к XVIII веку.

«Много изделий из стекла, фарфора, металла. Мы посмотрим их состояние, что-то лучшее отберем на экспозицию. Возможно, поставим в наши тематические залы. Например, купеческий можем пополнить фарфором, бутылочками для настоек и наливок», - рассказала ведущий научный сотрудник Музейно-выставочного центра «Путевой дворец» Елена Леонова.

Передача этих находок стала первым шагом к их оформлению в фонд музея. В дальнейшем предметы можно будет увидеть на тематических выставках.

Шесть лет назад археологические находки были переданы в «Путевой дворец» после раскопок в деревне Талаево, расположенной неподалеку от Солнечногорска.