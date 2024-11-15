15 ноября 2024, 08:27

Более 150 археологических находок пополнили фонд музея в Солнечногорске

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Более 160 предметов на хранение передали сотрудники отдела археологического наследия Института археологии Российской академии наук в музейно-выставочный центр «Путевой дворец» в Солнечногорске. Найденные предметы относятся к домашнему обиходу.

Передача этих находок стала первым шагом к их оформлению в фонд музея. В дальнейшем предметы можно будет увидеть на тематических выставках.

Шесть лет назад археологические находки были переданы в «Путевой дворец» после раскопок в деревне Талаево, расположенной неподалеку от Солнечногорска.

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Артефакты были обнаружены в ходе исследования объекта культурного наследия «Участок культурного слоя исторической деревни Солнечная Гора», расположенного в зоне строительства торгово-развлекательного центра в Солнечногорске. Археологические работы проводились специалистами в 2022 году.

Среди найденных предметов - посуда, бутылки с клеймами, изящные чашечки, латунный подсвечник и другие артефакты. Наиболее древние из них относятся к XVIII веку.

«Много изделий из стекла, фарфора, металла. Мы посмотрим их состояние, что-то лучшее отберем на экспозицию. Возможно, поставим в наши тематические залы. Например, купеческий можем пополнить фарфором, бутылочками для настоек и наливок», - рассказала ведущий научный сотрудник музейно-выставочного центра «Путевой дворец» Елена Леонова.

Артефакты были обнаружены в ходе исследования объекта культурного наследия «Участок культурного слоя исторической деревни Солнечная Гора», расположенного в зоне строительства торгово-развлекательного центра в Солнечногорске. Археологические работы проводились специалистами в 2022 году.

Среди найденных предметов - посуда, бутылки с клеймами, изящные чашечки, латунный подсвечник и другие артефакты. Наиболее древние из них относятся к XVIII веку.

«Много изделий из стекла, фарфора, металла. Мы посмотрим их состояние, что-то лучшее отберем на экспозицию. Возможно, поставим в наши тематические залы. Например, купеческий можем пополнить фарфором, бутылочками для настоек и наливок», - рассказала ведущий научный сотрудник Музейно-выставочного центра «Путевой дворец» Елена Леонова.

Передача этих находок стала первым шагом к их оформлению в фонд музея. В дальнейшем предметы можно будет увидеть на тематических выставках.

Шесть лет назад археологические находки были переданы в «Путевой дворец» после раскопок в деревне Талаево, расположенной неподалеку от Солнечногорска.

Солнечногорск Музеи
15 ноября 2024, 09:24
Предпринимателям Подольска напомнили о мерах пожарной безопасности зимой
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Совещание о мерах пожарной безопасности на предприятиях городского округа провели в администрации Подольска. Собственникам и арендаторам объяснили, что нужно сделать и проверить в связи с наступлением осенне-зимнего периода.

В мероприятии участвовали руководители предприятий, сотрудники МЧС, представители администрации муниципалитета. Специалисты рассказали, какие противопожарные мероприятия необходимо выполнить.

Собственники и арендаторы должны проверить состояние путей эвакуации и наружного противопожарного водоснабжения, своевременно очищать от снега и наледи лестницы, люки и пожарные гидранты. Также необходимо убедиться в исправности пожарной сигнализации, средств пожаротушения и звукового оповещения персонала. В производственных помещениях нужно обустраивать места для курения, убирать мусор и огнеопасные отходы. Дороги и проезды к зданиям и строениям должны быть свободны.

Руководителям предприятий рекомендовали провести занятия по правилам пожарной безопасности для трудовых коллективов, а также отработать действия при пожаре.

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Подольск МЧС РФ
15 ноября 2024, 08:47
Бесплатное занятие по дзюдо провели для молодежи в Дмитрове
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Молодежь из разных населенных пунктов Дмитровского округа может бесплатно заниматься дзюдо. Накануне в молодежном центре «Родники» центра «Сфера» организовали мастер-класс с профессиональным тренером.

Участники услышали лекцию об основах здорового образа жизни, отточили знание техники безопасности, сделали растяжку.

Затем началось занятие, на котором они познакомились с приемами и отработали их на практике.

«Наши молодежные центры ведут активную работу с молодежью не только в городе, но и во всем городском округе, давая возможность ребятам из деревень и поселков бесплатно заниматься спортом, творчеством, а также просто находить верных друзей и полезно проводить свое время» - отметила заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Мастер-классы можно посетить по понедельникам, средам и пятницам в Икше. Телефон для справок: 8(917)5662579.

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Спортсмены Молодежь Дмитров
15 ноября 2024, 08:46
Фестиваль дружбы народов прошел в Одинцовском округе
Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Развлекательные мероприятия для детей продолжают проводить в Одинцовском округе. В этот раз для ребят организовали фестиваль дружбы народов в досуговом центре «Ершовское».

В гала-концерте приняли участие призеры и финалисты конкурса. Больше 320 юных артистов из 19 школ и детский садов округа вышли на сцену, чтобы показать свой творческий потенциал. Среди них ребята из Успенского, Звенигорода, Одинцова, Голицыно, а также из коррекционной школы-интерната имени Фурагиной.

Окружной фестиваль дружбы народов ежегодно проводит коллектив педагогов городского дома детского творчества. Гала-концерт с участием победителей традиционно устраивают в начале ноября. В этом году мероприятие стало юбилейным - фестиваль проходит уже пять лет подряд. В этот раз призерами конкурса стали два коллектива из Звенигорода. Первое место заняли ребята из Православной гимназии имени Александра Невского и ученики второго класса школы «КвантУм».

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Одинцово Дети Фестивали
15 ноября 2024, 08:34
Денис Майданов попросил РЖД убрать торговые точки на станциях в Одинцове
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Депутат Государственной Думы Денис Майданов направил запрос руководству РЖД. Он попросил ликвидировать торговые палатки, расположенные на привокзальных станциях Одинцово и Голицыно.

Парламентарий рассказал, что получил обращение от главы Одинцовского округа Андрея Иванова. Жители округа жалуются на беспорядок и торговлю вдоль железной дороги, которые создают неудобства и портят облик города.

«Ситуация серьезная, поэтому я взял вопрос под личный контроль. Направил депутатский запрос генеральному директору РЖД - попросил рассмотреть возможность убрать торговые точки с участков вдоль МЦД-1 и станции Голицыно, а также провести реконструкцию пешеходных мостов и обеспечить регулярную уборку станций от снега и льда. Очень рассчитываю на быструю реакцию. Жители Одинцовского округа должны чувствовать себя безопасно и комфортно», - отметил депутат.

Кроме того, Майданов направил запрос первому заместителю Московского транспортного прокурора Юрию Городкову с просьбой проверить соблюдение правил безопасности для пассажиров на станциях.

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Одинцово РЖД Депутаты

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