18 ноября 2024, 20:26

Более 15 тысяч школьников приняли в «Орлята России» с октября в Подольске

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В Подольске завершился прием учеников начальной школы в отряды «Орлята России». В октябре этого учебного года в 29 общеобразовательных организациях округа состоялись торжественные мероприятия, посвященные вступлению учеников в дружную команду.

Всего 15 тысяч обучающихся объединились в 523 вновь сформированных отряда, которым предстоит пройти увлекательный путь в рамках всероссийского проекта.

Сейчас в Подольске насчитывается 680 отрядов, включающих 19521 обучающегося и 680 педагогов. Этот проект направлен на воспитание патриотов своей страны, людей неравнодушных и отзывчивых, стремящихся к знаниям и спортивным достижениям, творческому поиску и научным исследованиям. Участники программы стремятся созидать и улучшать мир вокруг себя.

В ходе участия в программе ученики начальных классов под руководством педагогов постепенно проходят семь содержательных треков. Среди них трек «Орленок - Эрудит», который поддерживает интерес к новым знаниям и знакомит с различными способами получения информации. В треке «Орленок - Доброволец» дети узнают о волонтерском движении и мотивации к добровольческой деятельности.

Напомним, что программа «Орлята России» стартовала в сентябре 2022 года. Тогда к проекту присоединились 4514 обучающихся и 157 педагогов, было создано 157 отрядов. С тех пор проект продолжает активно развиваться, вовлекая всё больше участников в социально значимую деятельность.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Школьники
18 ноября 2024, 21:06
Ежегодный детский парафестиваль «Верь в себя» прошел в Ногинске
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Межзональный парафестиваль-конкурс «Верь в себя» имени Веры Круглой прошел в Ногинской детской школе искусств.  В этом году было подано более 70 заявок из музыкальных, художественных и школ искусств Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте туристического портала есть афиша мероприятий, которую пополняют каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Показать свои таланты приехали ребята из Электростали, Королева, Реутова, Коломны, Черноголовки, Орехово-Зуева.

Обучающиеся Ногинской школы искусств на конкурсе показали высокий уровень мастерства и творческого потенциала. Лауреатами I степени стали: Нурлана Мамедова, Мария Кузьмина, Илья Баранков, Илья Асанин, 1 класс и 4 класс хореографического отделения.

Цель фестиваля по-прежнему остается в том, чтобы помочь раскрыть творческий потенциал ребят с ограниченными возможностями здоровья, способствовать их социальной адаптации, говорят организаторы.

Дети Фестивали Богородский конкурсы
18 ноября 2024, 21:03
День рождения Деда Мороза отметили в Богородском округе
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День рождения Деда Мороза отметили в центральном парке Ногинска. Жителей и гостей округа ждали интерактивы, концерт и творческие мастер-классы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте туристического портала есть афиша мероприятий, которую пополняют каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Несмотря на пасмурный день и отсутствие снега, праздник получился ярким и запоминающимся. Организаторы подготовили игровую и концертно-развлекательную программу. И взрослые, и дети водили хороводы, пели и танцевали. Также всех ждали угощения с горячим чаем и баранками.

Напомним, что в декабре в центральном парке традиционно распахнет свои двери резиденция Деда Мороза. А еще с 1 по 25 декабря каждый сможет написать письмо с загаданным желанием в специальные почтовые ящики в парке. Все письма передадут главному новогоднему волшебнику.

Праздники Новый год Богородский Парки
18 ноября 2024, 20:46
Рейд по борьбе с незаконным отловом и отравлением собак прошел в Подольске
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В микрорайоне Кузнечики в Подольске прошел совместный рейд полиции и представителей Управления безопасности администрации городского округа. Целью мероприятия стало предупреждение случаев преднамеренного отравления собак, участившихся в последнее время.

Жителям микрорайона раздали памятки с рекомендациями по предотвращению подобных инцидентов. Владельцев домашних животных предупредили о необходимости быть особенно внимательными и осторожными при выгуле питомцев.

В округе активизировались так называемые догхантеры, которые раскладывают отравленные приманки в местах выгула. Их действия направлены якобы на борьбу с бездомными животными, однако чаще всего страдают домашние собаки. Кроме того, существует опасность, что ядовитую приманку может поднять ребенок.

Специалисты советуют не отпускать собак на самовыгул и выгуливать их в наморднике до тех пор, пока не будет выработана привычка обходить разбросанную еду стороной. Для прохождения курса дрессировки рекомендуется обращаться к профессионалам.

Напомним, что за преднамеренное отравление собак предусмотрены штраф от 80 до 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы сроком от одного года до пяти лет.

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Подольск Собаки Полиция
18 ноября 2024, 19:35
Клонированную корову из Подольска представили на проекте «Цвета науки»
Фото: пресс-служб ФИЦЖ имени Л.К. Эрнста и Российского научного фонда
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Фотопроект «Цвета науки» стартовал в честь десятилетия Российского научного фонда. Он продемонстрирует разнообразие исследовательских объектов.

Одной из главных фигур мероприятия стала клонированная корова по имени Цветочек, выведенная специалистами Федерального исследовательского центра животноводства имени Эрнста из Подольска. Это животное стало первым представителем нового вида окраса «клонированный пестрый» в России.

Цветочек, созданный с применением передовой технологии «генетических ножниц» CRISPR-Cas9, не только активно растет и развивается, но и уже принесла здоровое потомство - теленка по имени Декабристка.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что клонирование с применением современных технологий открывает новые возможности для ученых. Это позволяет получать животных с заданными характеристиками и создавать новые сорта растений. Такой научный прорыв открывает перспективы для сельского хозяйства и животноводства, способствуя созданию более совершенных и устойчивых сельскохозяйственных животных.

Подольск Сельское хозяйство Животные Наука

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