Более 15 тысяч школьников приняли в «Орлята России» с октября в Подольске

Всего 15 тысяч обучающихся объединились в 523 вновь сформированных отряда, которым предстоит пройти увлекательный путь в рамках всероссийского проекта.

Сейчас в Подольске насчитывается 680 отрядов, включающих 19521 обучающегося и 680 педагогов. Этот проект направлен на воспитание патриотов своей страны, людей неравнодушных и отзывчивых, стремящихся к знаниям и спортивным достижениям, творческому поиску и научным исследованиям. Участники программы стремятся созидать и улучшать мир вокруг себя.

В ходе участия в программе ученики начальных классов под руководством педагогов постепенно проходят семь содержательных треков. Среди них трек «Орленок - Эрудит», который поддерживает интерес к новым знаниям и знакомит с различными способами получения информации. В треке «Орленок - Доброволец» дети узнают о волонтерском движении и мотивации к добровольческой деятельности.

Напомним, что программа «Орлята России» стартовала в сентябре 2022 года. Тогда к проекту присоединились 4514 обучающихся и 157 педагогов, было создано 157 отрядов. С тех пор проект продолжает активно развиваться, вовлекая всё больше участников в социально значимую деятельность.

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