Более 15 тысяч домов с газовым оборудованием проверили в Подмосковье с начала года

По словам вице-губернатора Московской области - министра энергетики региона Евгения Хромушина, каждый собственник обязан в день, указанный в графике предоставлять сотрудникам газовой службы доступ в квартиру. Люди должны осознавать, что несвоевременное проведение технического обслуживания создает угрозу жизни и здоровью всем жителям дома.

В ведомстве добавили, что собственники, которые не пустили в квартиру специалистов Мособлгаза понесут административную ответственность. Кроме того, компания может отключить подачу газа в квартиру нарушителя или приостановить газоснабжение всего подъезда.

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