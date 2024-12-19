19 декабря 2024, 12:55

Более 15 тыс человек прошли тренинги кадрового центра Подмосковья за год

Пресс-служба Центра занятости населения Московской области
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Представители кадрового центра Московской области организовали 300 бесплатных онлайн-семинаров в 2024 году. Мероприятия от коучей посетили свыше 15 тысяч человек. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

Всего представили более 30 направлений для личностного и профессионального развития. Так, самыми популярными стали семинары по развитию «мягких навыков».

«Это набор способностей, которые упрощают взаимодействие с другими людьми: эмоциональный интеллект, умение работать в команде, мотивировать людей и гасить конфликты, критическое мышление, способность находить нестандартные решения, быстро адаптироваться к изменениям», - пояснила директор кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.

Жителям Московской области доступны как онлайн-тренинги, так и семинары в оффлайн формате. В течение года личные встречи проводили более чем в 30 округах Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что особенно популярен проект «Школа профориентации для родителей». В совместных тренингах родители учатся быть наставниками для своих детей, изучая интересы, стремления, навыки своего ребенка.

Напомним, чтобы принять участие в тренинге, необходимо подать заявку по ссылке.

19 декабря 2024, 12:21
Пловцы из Богородского округа стали призерами областного турнира
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Московские областные соревнования по плаванию из серии RUZA-CUP завершились во дворце водных видов спорта. Пловцы из Богородского округа успешно выступили на престижном турнире.

Пятидесятиметровый бассейн дворца водных видов спорта города Руза традиционно собирает пловцов на Московские областные соревнования по плаванию серии RUZA-CUP. Четвертый этап - «Руза новогодняя» - стал для пловцов из Богородского городского округа особенно успешным.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва из Ногинска показали отличные результаты на этом турнире. Милана Мацкив заняла первые места на дистанциях 100 и 200 метров брассом, 50 метров на спине, 200 метров вольным стилем. Михаил Зотов стал бронзовым призером на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

К соревнованиям ребят подготовила тренер Ирина Шустова. В турнире приняло участие более 1200 спортсменов из муниципальных образований Подмосковья, Москвы, Тульской, Смоленской, Тверской и Калужской областей.

Спортсмены Богородский
19 декабря 2024, 12:14
Тренировку по эвакуации провели в Центре культуры в Электроуглях
Пресс-служба администрации Богородского г.о.
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Учебная тревога прозвучала в Центре культуры и искусств в Электроуглях. Персонал и посетители отработали навыки действий при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций

Общеобластная тренировка по эвакуации персонала и посетителей прошла в Центре культуры и искусств города Электроугли. Такие мероприятия позволяют подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям и обеспечить безопасность всех находящихся в здании.

Важно, чтобы каждый знал, как правильно действовать при чрезвычайной ситуации. Подобные тренировки проводятся в Богородском округе регулярно. Они помогают закрепить полученные знания и навыки, а также выявить и устранить возможные недостатки в системе безопасности. В подобной стрессовой ситуации ни в коем случае нельзя паниковать, ведь важна каждая минута и секунда.

Пожары Богородский
19 декабря 2024, 12:10
Новогодний праздник для детей прошел в ДК «Юбилейный» в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Для юных жителей городского округа подготовили насыщенную программу. Кроме яркого представления, ребята могли поучаствовать в различных активностях.

Любимые новогодние песни исполнили юные артисты студии академического вокала Prima, которым руководит Татьяна Родина. На сцене также прошла церемония награждения победителей и призеров конкурса «Чудеса без волшебства», который проходил в Воскресенске в декабре. Авторы лучших новогодних снежинок получили сладкие подарки и дипломы.

В этот день во дворце культуры открылась волшебная мастерская Деда Мороза. Для ребят организовали веселые игры и множество сюрпризов. А Зимушка и ее подруги поделились с юными горожанами интересными идеями изготовления новогодних сувениров, которыми можно порадовать близких и украсить интерьер дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Праздники Новый год Воскресенск
19 декабря 2024, 11:37
Концерт к 99-летию со дня рождения поэта Ваншенкина прошел в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Посетители Центральной библиотеки имени Инны Гофф увидели литературно-музыкальную программу «Люблю я этот мир земной». Она посвящалась поэту и прозаику Константину Ваншенкину, жизнь и творчество которого неразрывно связаны с Воскресенском.

Ведущий методист отдела краеведения Елена Розанова рассказала слушателям о творческом пути поэта и главных событиях его жизни. Константин Ваншенкин и его жена, известная поэтесса Инна Гофф много лет жили в Воскресенске, где написали значительную часть своих произведений.

Представители литературного объединения «Радуга» прочитали лиричные и трогательные стихотворения поэта. Солисты вокального ансамбля «Надежда» исполнили попурри из популярных песен на стихи Ваншенкина и Гофф.

Члена Союза писателей и Союза журналистов России Виктор Лысенков рассказал о своем знакомстве и многолетней дружбе с Константином Ваншенкиным и Инной Гофф. Воспоминаниями детства поделилась подруга дочери поэтов Галины Нина Лапина.

Музыка Воскресенск Литература

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