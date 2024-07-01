Более 15 спортплощадок построят в Подмосковье до конца года

Важным направлением работы, по словам спикера регионального парламента Игоря Брынцалова, является формирование у жителей Московской области правильного отношения к здоровому образу жизни, включая спорт.

Игорь Брынцалов отметил, что за последний год удалось приобрести оборудование для пяти организаций спортивной подготовки, а в текущем году эта цифра увеличилась до 10 учреждений, с общим финансированием более 58 миллионов рублей.

«За пять лет в 31 спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь. В этом году позиции уже закуплены для 10 организаций. Из федерального и регионального бюджетов на это были выделены средства - 59,5 миллиона рублей», - отметил спикер регионального парламента.

Брынцалов добавил, что в текущем году достроят ФОК в Раменском с участием федеральных средств, планируется строительство двух ФОКов в Бронницах и Можайске, а также реконструкция стадиона «Торпедо» в Люберцах без федерального софинансирования.

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