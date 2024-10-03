Более 15 мероприятий пройдет в парках Лобни на этой неделе

Веселые старты и программу для всех желающих проведут в центральном парке культуры и отдыха Лобни 4 октября. Мероприятия начнутся в пять часов вечера.

На следующий день, 5 октября, здесь состоится областное мероприятие «Осень. Парки. Заряжай». Для гостей парка проведут утренний забег в дождевиках, дневные мастер-классы, урок английского языка, квест, концерт и показ мод. Для детей организуют игровую программу. Все события будут посвящены осенней тематике.

День Московской области отметят в парках Лобни 6 октября. Тематический квест «Мое Подмосковье» и викторина «Знакомьтесь, Подмосковье» пройдут в центральном парке. Вечером здесь же состоятся игровая программа и дискотека для детей.

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