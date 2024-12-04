Более 15 компаний стали участниками ярмарки вакансий в Лобненском колледже

Свои вакансии на мероприятии представили такие крупные работодатели, как «Международный аэропорт Шереметьево», Отдел Министерства внутренних дел России по городскому округу Лобня, пекарня «Пастричи», «Аэроэкспресс», «Металлпрофиль», «Теплоэнергетическая компания-10» и другие.

Будущим выпускникам рассказали о свободных вакансиях и условиях труда. Ребята познакомились и с представителями различных профессий, расспросили их о нюансах и особенностях работы.

Отметим, что в городском округе Лобня для студентов и старшеклассников школ регулярно проводят экскурсии на предприятия.

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