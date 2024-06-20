20 июня 2024, 19:39

Более 15 километров теплотрасс заменят в Балашихе до конца 2026 года

Пресс-служба администрации Балашихи
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За два года планируют заменить 15 километров теплотрасс в Балашихе. Об этом сообщили на форуме «Управдом». На встрече также обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду, ремонт котельных, модернизацию сетей теплоснабжения, благоустройство дворовых территорий, модернизацию детских игровых площадок.

Во время обсуждения рассказали, что котельные округа готовят к отопительному сезону заранее.

«В 2024 году запланированы беспрецедентные работы по модернизации инженерной инфраструктуры. Эта программа у нас рассчитана на 2024–2026 годы. В этом году основной акцент сделан на систему теплоснабжения - мы модернизируем тепловые сети, которые давно нуждались в ремонте. Это позволит нам спокойно войти в новый отопительный период», - сказала начальник управления ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Также обсудили благоустройство в 20 дворах Балашихи. Больше всего жители просят сделать больше парковочных мест, установить фонари уличного освещения и обустроить пешеходные дорожки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Благоустройство Балашиха
20 июня 2024, 19:48
Медицинских работников в Одинцове поздравили с профессиональным праздником
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил врачей с днем медицинского работника. Собрание прошло в доме культуры «Горки-10».

Более 4 тысяч медицинских работников трудятся в Одинцовской областной больнице и на станции скорой медицинской помощи. Муниципальная система здравоохранения активно развивается, осуществляется закупка современного оборудования, привлекаются квалифицированные специалисты. Андрей Иванов отметил, что за последние 5 лет в регионе было построено 6 новых государственных медицинских учреждений.

«Люди в белых халатах сопровождают человека с рождения, с первых минут появления на свет. И дальше - когда помогают сохранить самое дорогое - здоровье. Когда лечат и борются за спасение жизни - даже если почти нет надежды. Снова и снова совершают чудо. А в самые трудные моменты принимают удар на себя», - отметил глава муниципалитета.

Андрей Иванов наградил лучших специалистов благодарственными письмами и благодарностями от Губернатора Московской области, регионального Министерства здравоохранения и главы Одинцовского округа. Медработников из Одинцова поблагодарили за трудовой подвиг представители областного парламента, включая первого заместителя председателя Московской областной Думы Ларису Лазутину и депутата Дмитрия Голубкова.

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Одинцово Праздники Медицина
20 июня 2024, 19:39
Свыше 800 офицеров закончили обучение в военной академии в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Более 800 человек завершили обучение в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Балашихе и филиале в Серпухове. После пяти лет обучения выпускники стали специалистами по эксплуатации летательных аппаратов. За время существования здесь подготовили более 56 тысяч офицеров.

Военнослужащие за время обучения освоили все необходимые теоретические и практические навыки, которые понадобятся для службы в ракетных войсках. Выпускникам вручили дипломы, а также нагрудные знаки тем офицерам, которые окончили академию с отличием.

«Уважаемые выпускники! Поздравляю вас с окончанием академии, желаю вам воинской удачи, успехов. Мы гордимся, что такая академия имени Петра Великого расположена именно в Балашихе. Я искренне благодарен всему руководству академии, всему профессорско-преподавательскому составу за то взаимодействие, которое сегодня выстроено между Подмосковьем, городом и академией, особенно в плане военно-патриотического воспитания молодого поколения», - сказал глава городского округа Сергей Юров.

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого создана в 1820 году. Среди выпускников - 193 кавалера Ордена Святого Георгия и 128 Героев Советского Союза.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выпускные Военные Балашиха
20 июня 2024, 19:39
Депутат Валентин Герасимов вручил благодарственные письма медикам из Химок
Администрация Химки г.о.
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Валентин Герасимов поблагодарил медработников третьей поликлиники в Старых Химках. Депутат муниципального Совета городского округа на встрече также вручил специалистам памятные подарки.

«Поддержка и развитие сферы здравоохранения - одно из ключевых направлений работы в Химках, в Подмосковье. От всей души благодарю наших врачей за неоценимый труд, самоотдачу и терпение», - обратился к сотрудникам поликлиники Валентин Герасимов.

Работа по усовершенствованию медучреждений и системы здравоохранения в целом активно проходит в регионе.

«В поликлиниках проводят капитальный ремонт, устанавливают новое оборудование. Молодые специалисты в нашем округе могут рассчитывать на меры поддержки от региона и муниципалитета», - поделилась муниципальный депутат, заведующая поликлиникой № 7 Ирина Спирина.

Напомним, что прошлым летом в роддоме Химок начался капитальный ремонт по программе «Здравоохранение Подмосковья». Учреждение станет современным акушерским стационаром на 102 койки с отделениями гинекологии, патологии беременности, послеродовыми и реанимацией. Здесь появятся новые палаты, оборудованные личными санузлами с душем. Работы будут завершены уже в это году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Химки Врачи
20 июня 2024, 19:39
Запуск нового маршрута обсудили с жителями Мирского проезда в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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В Балашихе обсуждается возможность запуска нового маршрута и установка новой остановки. Дополнительный автобус должен будет следовать от Мирского проезда до центра округа.

Новый маршрут может стать межрегиональным и будет относиться к компетенции министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Жители обращаются в адрес администрации Балашихи с просьбами о передаче территории, чтобы выполнить ямочный и капитальный ремонт проезда. Но администрация не имеет права тратить на эти цели бюджетные средства, потому что земельный участок находится в собственности Министерства обороны. Администрация Балашихи ведет работу для урегулирования правового вопроса, чтобы взять на баланс и в дальнейшем обслуживать и содержать Мирской проезд», - сказал заместитель главы городского округа Балашиха Михаил Объедков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха

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