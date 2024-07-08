Более 15 именитых водолыжников России приехали на турнир в Солнечногорск

Любители скорости и воды приехали из разных регионов России. Выступали в трех дисциплинах: «Слалом за катером», «Прыжки с трамплина за катером» и «Фигурное катание за катером». В дисциплине «Слалом» победили Алиса Шевкунова и Артём Филипенко, в дисциплине «Фигурное катание» - Татьяна Чуракова и Сергей Липатов, а в «Прыжках» - Елизавета Берист и Владимир Рянзин.

«Высокий уровень подготовки на площадке поддерживает интерес участников к ежегодным соревнованиям, а также развивает воднолыжный спорт в России. Возможность проведения такого уровня соревнований появилась благодаря тёплой погоде и уникальному местоположению акватории Истринского водохранилища», - отметила главный судья Марина Мухитова.

Организаторами соревнований стали Федерация воднолыжного спорта Московской области и АВСК «Альфа» при поддержке Министерства спорта Московской области.

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