Более 15 единиц коммунальной техники подготовили к работе зимой в Коломне

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В распоряжении коммунальной службы есть семь самосвалов, восемь тракторов МТЗ и мини-погрузчик. Технику используют круглый год, но наибольшая нагрузка всегда приходится на зиму.

При сильных снегопадах главная задача специалистов - обеспечить доступ жителей к подъездам почти в 250 дворах, очистить тротуары и внутриквартальные дороги.

В организации для уборки улиц планируют привлечь около 80 штатных работников. Если этого будет недостаточно, привлекут подрядные организации.

Отметим, что ежегодно контроль за содержанием дворов и общественных пространств ведет инспекторский состав министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области.

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