Более 15 детских школ искусств оснастили музыкальными инструментами в Подмосковье с начала года
Модернизацию и оснащение 17 детских школ искусств провели в Московской области с начала 2023 года. Работы выполнялись в рамках национального проекта «Культура».
Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что школы искусств расположены в 15 городских округах. В рамках модернизации учебные заведения получили новые музыкальные инструменты и все необходимое оборудование для дальнейшего обучения детей.
«Общий объем финансирования превысил 173 миллиона рублей», - добавила Ирина Каклюгина.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. В таких учреждениях учатся одаренные дети из разных уголков России, сумевшие добиться высоких результатов на олимпиадах и конкурсах.
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