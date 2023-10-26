Более 15 детских площадок модернизировали в Лобне с начала года
Модернизацию провели на более чем 15 детских площадках в Лобне. Там заменили игровые элементы, а также установили урны и скамейки.
Пять новых площадок установили в Лобне по региональному проекту модернизации. Это игровые комплексы на улицах Партизанской, Чайковского, Ленина, Калинина, Крупской.
Практически завершили обновление игровых площадок на улицах Авиационной, Спортивной, Циолковского, Чайковского и Чкалова. Там уложили асфальт и безопасное резиновое покрытие, установили малые архитектурные формы.
«Осталось смонтировать ограждения, и площадки готовы. Еще по восьми адресам работы по благоустройству детских площадок продолжаются. Эти работы мы ведем по программе комплексного благоустройства дворовых территорий», - отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.
Напомним, этим летом в округе благоустроили парк Киово, лесопарк, сквер Ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и сквер на Текстильной улице. Вскоре начнется реконструкция Центрального парка культуры и отдыха. Там установят современные игровые и спортивные объекты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проектах благоустройства на 2024 год. В регионе запланировали облагородить 59 зон отдыха.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».