03 ноября 2023, 15:11

Более 140 участков для строительства домов выставили на торги в Истре

Комитет по конкурентной политике Московской области
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На торги в Истре выставили 143 участка под строительство дома. Средняя стоимость аренды за сотку земли в этом городском округе составляет 175 тысяч рублей в год.

В комитете по конкурентной политике Подмосковья рассказали, что в деревне Надеждино можно взять восемь соток с начальной ценой в 100 тысяч рублей в год. Участок находится рядом с лесом - это хороший вариант для тех, кто ценит уединенность и спокойствие. В 10 минутах езды находятся школы, больницы и железнодорожная станция.

Все предложения по аренде в Подмосковье можно найти на портале ЕАСУЗ. Там же в один клик можно оставить запрос на осмотр участка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона. В случае с уникальными историческими зданиями это помогает вдохнуть в них новую жизнь.

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Истра
03 ноября 2023, 16:06
Подмосковные инвесторы реализуют свыше 10 проектов импортозамещения в электронике
Unsplash
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Более 10 проектов импортозамещения в сфере электроники реализуется сейчас в Подмосковье. Когда производства запустят, в регионе появится 1,3 тысячи рабочих мест.

«На данный момент 14 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения реализуются в отрасли электроники. Общий объем инвестиций - 10,6 миллиарда рублей. Реализация проектов принесет региону 1300 рабочих мест», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, компания «Тензор» из Дубны реализует проект по разработке оборудования и программного обеспечения для управления системами жизнеобеспечения. Это, в том числе, климат-контроль, освещение, защитная автоматика электроснабжения, дизель-генераторы и другое.

В Воскресенске «Элска» наладит производство устройств, предназначенных для приема, учета, распределения и управления электроэнергией. С помощью них можно будет управлять электроприводной техникой и запускать аварийное энергоснабжение.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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Импортозамещение Технологии
03 ноября 2023, 15:58
Более 80 тысяч школьников Подмосковья написали диагностические работы по физике
Министерство образования МО
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Региональная диагностическая работа по физике прошла 2 ноября. Свои знания проверили более 80 тысяч учащихся 957 образовательных учреждений.

В пресс-службе министерства образования Московской области сообщили, что работа нацелена на поверку качества подготовки обучающихся по физике. Ребята выполнили десять заданий, разделы которых разбирают в 7 и начале 8 классов.

Максимальное количество баллов, которое могут получить школьники - 15. Успешной считается работа, выполненная минимум на шесть баллов.

Проверка работ проходит в онлайн-режиме, независимые эксперты оценят все работы не позднее 9 ноября.

«Полученная в ходе региональной диагностической работы информация может быть использована для выстраивания дальнейшей работы с учениками и для совершенствования методики преподавания физики», - добавили в пресс-службе министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

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Школьники Образование
03 ноября 2023, 15:41
Завод нетканого полотна нарастит объемы производства в Балашихе
«Коттон Клаб»
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Компания «Коттон Клаб» откроет обновленный корпус по выпуску нетканого полотна в Балашихе в декабре. Это позволит нарастить мощности производства и делать по 30 тонн продукции в сутки.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что площадь производственно-складского корпуса составит три тысячи «квадратов». Здание реконструировали, оборудование модернизировали. Цех будет запущен уже в декабре 2023 года, что позволит создать для жителей Балашихи 100 новых рабочих мест.

В сутки цех будет выпускать по 30 тонн нетканого полотна из натуральных и синтетических волокон. Такая заготовка используется для изготовления влажных и сухих салфеток.

Компания «Коттон Клаб» ежегодно выпускает 85 миллионов упаковок ватных палочек, 220 миллионов упаковок влажных салфеток и 300 миллионов штук подгузников.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Балашиха
03 ноября 2023, 15:38
Служба «Мособлпожспас» провела учения на ТЭЦ в Звенигороде
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Работники «Мособлпожспаса» совместно с сотрудниками Федеральной противопожарной службы провели в Звенигороде учения по тушению условного возгорания на ТЭЦ. По легенде пожар произошел из-за разлива масла.

По сценарию тренировки на первом этаже газотурбинной ТЭЦ из-за разлива масла вспыхнул огонь и быстро распространился по зданию.

Прибывшие на место специалисты провели разведку территории. На втором этаже они обнаружили рабочего, потерявшего сознание из-за задымления. На мужчину надели самоспасатель для защиты органов дыхания и зрения и вывели его на улицу.

Возгорание ликвидировали за установленное нормативами время, успешно завершив учения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разработать бесплатную систему безопасности при утечках газа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Спасатели Пожары

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