Более 140 участков для строительства домов выставили на торги в Истре

В комитете по конкурентной политике Подмосковья рассказали, что в деревне Надеждино можно взять восемь соток с начальной ценой в 100 тысяч рублей в год. Участок находится рядом с лесом - это хороший вариант для тех, кто ценит уединенность и спокойствие. В 10 минутах езды находятся школы, больницы и железнодорожная станция.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона. В случае с уникальными историческими зданиями это помогает вдохнуть в них новую жизнь.

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