Более 140 лотов выставили на торги за неделю в Подмосковье

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, в Ступине с начала года участники аукциона взяли в аренду 133 участка, по-прежнему доступны еще 89 лота.

В Пушкинском городском округе с января 2024 года жители арендовали 24 участка, а доступны еще 23. В городском округе Луховицы за тот же период времени с молотка ушли 32 участка, ждут своей очереди еще 21.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте сайта ЕАСУЗ.

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