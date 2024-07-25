Более 140 кинопоказов пройдут в парках Подмосковья в этом сезоне

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Как пояснили в Министерстве культуры и туризма Московской области, проект стартовал в 2016 году и завоевал большую популярность у горожан.

Кино показывают преимущественно по выходным в 21:30, а репертуар кинотеатров под открытым небом состоит из российских фильмов, а также классики советского кинематографа. Основное место занимают киноленты для семейного и детского просмотра.

В августе на территории Подмосковья традиционно пройдет Всероссийская акция «Ночь кино». Зрители увидят кинокартины Алексея Германа, Александра Андрющенко и других российских режиссеров.

В этом сезоне на площадках проекта пройдет более 140 кинопоказов на 46 площадках в 35 населенных пунктах 25 городских округов.

Проект «Кинопарк» проходит при поддержке Правительства Московской области и Министерства культуры и туризма региона.

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