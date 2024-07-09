Более 140 килограммов огурцов засолили на фестивале в Луховицах

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, для гостей фестиваля провели мастер-классы, лотерею, релакс-тренинг на свежем воздухе и, конечно, дегустацию огурцов - свежих, соленых, маринованных и даже огуречного варенья.

На празднике выступила известный кулинарный эксперт, бренд-шеф и гастроблогер Елена Ланде, которая в течение двух часов с участниками мероприятия готовила блюда из огурцов.

Фестиваль, который посетили более четырех тысяч человек, состоялся на территории экофермы «Былинкино» в Луховицах.

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