Более 140 человек выступили на соревнованиях по горнолыжному спорту в Коломне
Кубок юго-востока Подмосковья по горнолыжному спорту прошел в Коломне. Испытать свои силы приехали более 140 лыжников из Балашихи, Дзержирского, Раменского, Черноголовки и других городов.
Коломну на соревнованиях представляла Алина Ракшина. За плечами юной спортсменки - семь лет усиленных тренировок. Ранее она успешно выступала на первенстве Центрального федерального округа и Московской области.
Дисциплина была для всех одна: слалом-боне. Протяженность профессиональной трассы составила чуть более 300 метров. За призы боролись дети и юниоры в возрасте от восьми до 18 лет.
«Прекрасная погода, отличные условия. После снегопадов наступил мороз, ратраки поработали от души: трасса звенит», - поделился впечатлениями Георгий Барабошкин.
Кубок по горнолыжному спорту прошел в Коломне в 11 раз. В этот день разыграли 10 комплектов медалей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в лесопарке «Шишкин лес», где недавно оборудовали лыжню. Новое место для катания уже оценили любители активного отдыха.
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