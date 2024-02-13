Более 140 человек выступили на соревнованиях по горнолыжному спорту в Коломне

Коломну на соревнованиях представляла Алина Ракшина. За плечами юной спортсменки - семь лет усиленных тренировок. Ранее она успешно выступала на первенстве Центрального федерального округа и Московской области.

Дисциплина была для всех одна: слалом-боне. Протяженность профессиональной трассы составила чуть более 300 метров. За призы боролись дети и юниоры в возрасте от восьми до 18 лет.

«Прекрасная погода, отличные условия. После снегопадов наступил мороз, ратраки поработали от души: трасса звенит», - поделился впечатлениями Георгий Барабошкин.

Кубок по горнолыжному спорту прошел в Коломне в 11 раз. В этот день разыграли 10 комплектов медалей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в лесопарке «Шишкин лес», где недавно оборудовали лыжню. Новое место для катания уже оценили любители активного отдыха.

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