13 февраля 2024, 09:08

Более 140 человек выступили на соревнованиях по горнолыжному спорту в Коломне

Телеканал «360»
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Кубок юго-востока Подмосковья по горнолыжному спорту прошел в Коломне. Испытать свои силы приехали более 140 лыжников из Балашихи, Дзержирского, Раменского, Черноголовки и других городов.

Коломну на соревнованиях представляла Алина Ракшина. За плечами юной спортсменки - семь лет усиленных тренировок. Ранее она успешно выступала на первенстве Центрального федерального округа и Московской области.

Дисциплина была для всех одна: слалом-боне. Протяженность профессиональной трассы составила чуть более 300 метров. За призы боролись дети и юниоры в возрасте от восьми до 18 лет.

«Прекрасная погода, отличные условия. После снегопадов наступил мороз, ратраки поработали от души: трасса звенит», - поделился впечатлениями Георгий Барабошкин.

Кубок по горнолыжному спорту прошел в Коломне в 11 раз. В этот день разыграли 10 комплектов медалей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в лесопарке «Шишкин лес», где недавно оборудовали лыжню. Новое место для катания уже оценили любители активного отдыха.

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Спортсмены Коломна
13 февраля 2024, 09:01
Спортивный праздник прошел в парке «Москворецкий» в Воскресенске
Unsplash
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Областной спортивный праздник «Стартуют все!» прошел в парке «Москворецкий» в Воскресенске. Участие в активностях приняли семьи округа.

Гостей парка угощали чаем с баранками. Также для всех желающих провели разминку вместе с легкоатлетами из спортивной школы олимпийского резерва.

«Несмотря на мороз, мы решили провести разминку. Нужно больше находиться на воздухе и больше заниматься спортом», - сказал призер всероссийских соревнований по легкой атлетике Владислав Князев.

После в парке состоялись соревнования по футболу на снегу, хоккею, а также эстафеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил лесопарк «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню. Новое место уже оценили любители активного отдыха.

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Праздники Воскресенск Парки
13 февраля 2024, 08:52
День православной молодежи отпраздновали во дворце культуры «Химик» в Воскресенске
Unsplash
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Во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске состоялись «Сретенские игры», посвященные Дню православной молодежи. Участие в празднике приняли 16 команд со всего Подмосковья.

Команды продемонстрировали свои знания в области православной и отечественной культуры: живописи, музыке, литературе и народном творчестве. Поприветствовать участников «Сретенских игр» пришел глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«Мы едины в нашей вере, спасибо вам огромное, что присутствуете здесь. Очень приятно, что у вас горят глаза, вы хотите участвовать. <…> Я надеюсь, что проигравших здесь не будет, все будут победителями», - сказал Алексей Малкин.

Организаторами игр выступили 1-й Воскресенский благочиннический округ, управление культуры городского округа Воскресенск и отдел по миссионерской работе и делам молодежи Коломенской епархии.

«Я очень рада, что Воскресенск в этом году стал площадкой для такого масштабного важного мероприятия, потому что мы вместе делаем общее дело. Это все на благо воспитания наших детей, подрастающего поколения», - отметила начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина.

На подведении итогов «Сретенских игр» все команды получили почетные грамоты и памятные призы.

«День православной молодежи празднуется на Сретение Господне. <…> Этот праздник осмысляется, как встреча человека с Богом. Это может произойти в любой момент жизни, но важно, чтобы это произошло в молодом возрасте, чтобы человек прожил свою жизнь с Богом», - поделился председатель отдела по миссионерской работе и делам молодёжи Коломенской епархии Иоан Бакушкин.

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Православие Молодежь Воскресенск
12 февраля 2024, 23:53
Жителям Подмосковья напомнили о возможности проведения онлайн-собраний собственников в МКД
ГУСТ МО
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Жителям Московской области напомнили о возможности проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в режиме онлайн. Среди преимуществ — исключение фактора человеческой ошибки.

Представители ГУСТ МО подчеркивают, что все голоса будут автоматически учтены, собственников своевременно оповестит система, что позволит избежать ошибок. Кроме того, удаленный формат проведения поможет не пропустить собрание. Чтобы принять участие, необходимо иметь под рукой компьютер или смартфон.

Фильтры, установленные на стадии входа в ЕИАС ЖКХ , обеспечивают безопасность каждого голоса. Система позволяет собственнику инициировать проведение собрания, сформировать его повестку, а также оповестить других жильцов. Кроме того, они могут проголосовать из любой географической точки в любое удобное время.

На сегодняшний день онлайн-собрания собственников пользуются популярностью благодаря удобству сервиса и возможности решать вопросы, не выходя из дома. Так, только в прошлом году в них приняли участие более 23 тысяч жителей Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновлении ЖКХ в регионе.

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ЖКХ
12 февраля 2024, 23:26
Управдомы Подмосковья наладили контроль за уборкой территорий с помощью приложения
ГУСТ МО
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Приложение «Проверки Подмосковья» стало популярным инструментом управдомов для контроля качества содержания дворов и общественных территорий. С помощью этой платформы можно фиксировать замечания по уборке и передавать информацию коммунальным предприятиям.

Благодаря совместным усилиям с начала февраля было выявлено 340 нарушений. На сегодняшний день ответственные организации устранили 159 из них.

Представители ГУСТ МО отметили, что наиболее часто управдомы сообщали о неубранном снеге и обледенениях на тротуарах, парковочных зонах и проездах. Всего зафиксировано 97 случаев таких нарушений.

Председатели многоквартирных домов подавали информацию о неправильной уборке снега - 13 обращений, а также о некачественной обработке пешеходных дорожек от гололеда - 12 случаев.

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ЖКХ

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