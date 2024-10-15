Более 14 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк отметил, что рак молочной железы остается одним из самых распространенных онкозаболеваний у женщин. Поэтому врачи призывают женщин старше 40 лет проходить маммографию регулярно, тем более, что записаться на обследование можно самостоятельно. С начала года такой возможностью воспользовались уже более 14 тысяч жительниц Подмосковья. У 1,3 тысячи из них нашли патологические изменения, этих пациенток направили в Центры амбулаторной онкологической помощи для уточнения диагноза и выбора дальнейшей тактики лечения.

Для того, чтобы самостоятельно записаться на маммографию, необходимы возраст старше 40 лет и прикрепление к одной из поликлиник. Помимо этого, давность предыдущего исследования должна составлять более двух лет. Оформить запись можно через региональный портал госуслуг « Здоровье » или по телефону 122.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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